Volley A3, Monselice ko con Pineto

Sconfitta casalinga per 0-3 per il Tmb Monselice che si inchina a Pineto. Anche questa volta un pizzico di rammarico per Drago e compagni, che nel secondo set hanno quattro possibilità di chiudere il parziale e riaprire la partita, ma non riescono a concretizzarle.

Primo break dell’incontro firmato dalla battuta di Milan (4-2). Il Tmb rientra (7-7), ma poi commette un paio di errori che suggeriscono a Cicorella di chiedere il primo time out della partita (11-8 Pineto). Paris con un ace allunga ulteriormente (13-8). Il margine di cinque punti per gli ospiti resta fino al nuovo turno di battuta di Paris che allunga ancora (22-15). Un ace di Milan vale il set ball (24-16) che Pineto chiude con un muro (25-18).

Al cambio di campo si inizia con Vianello in battuta che firma due ace e il primo break (4-0 Tmb). Pineto recupera e pareggia con Milan dai nove metri (8-8). Vianello in battuta e il muro di Monselice portano ancora avanti Drago e compagni (12-9). Borgato con due ace porta Monselice sul più cinque (20-15), ma poi Calonico sempre dai nove metri riavvicina Pineto (20-18). Monselice fa la differenza soprattutto a muro, con quello di Borgato su Link (fermato per la terza volta nel set) che porta al 22-18 e poi al set ball (24-20). Il Tmb però non riesce a chiudere i conti e uno scatenato Milan guida la rimonta di Pineto (24-24). Lo stesso Milan firma poi il punto che vale il 2-0 (27-25).

Monselice sembra accusare il contraccolpo psicologico e Paris inizia la partita con un primo break al servizio (ace del 3-0). Due ace li mette a referto anche Baldari (10-4) con Pineto che continua ad allungare (ace di Milan per il 16-7). Cicorella rivoluziona il suo sestetto con cinque cambi (dentro Beccaro, Bacchin, Dietre, Monetti e De Santi) e la squadra reagisce riavvicinandosi nel finale, ma Pineto con Link chiude i conti 25-19.

"Abbiamo affrontato la squadra secondo me più forte del campionato, tecnicamente e tatticamente – commenta Guglielmo Cicorella – C‘è un po’ rammarico per il secondo set, che non siamo riusciti a chiudere per errori tecnici nostri e per merito loro. Portiamo a casa l’ennesima partita con punti interrogativi, ma una prestazione positiva. Nel terzo set ho inserito giocatori che giocano meno e loro mi hanno dato risposte importanti".

Tmb Monselice: Perciante, Drago 5, Vianello 8, Borgato 10, Vattovaz 4, De Grandis 4, Dainese (L), Dietre 3, Bacchin 4, Monetti 2, Beccaro, Rizzato, De Santi, ne Muci. All: Cicorella.

Abba Pineto: Paris 2, Link 14, Milan 18, Baldari 11, Basso 6, Bragatto 6, Giuliani (L), Calonico 1, Merlo 2, Bongiorno, Fioretti, Mignano, ne Pesare, Omaggi.