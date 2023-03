Volley A3, con il ko con Bologna arriva la sentenza: Monselice è retrocessa

Arriva anche la matematica a decretare la retrocessione della Tmb Monselice che esce sconfitta dal proprio palasport per 0-3 contro la Geetit Bologna desiderosa più che mai di conquistare l’intera posta in palio per no perdere contatto dal treno dei play-off, al momento non certi ma la speranza è quella di raggiungere l’obiettivo minimo della stagione.

Monselice costretto a giocare ancora una volta senza Drago e Borgato facilitando la vita agli emiliani anche se Dietre prima e il duo Vattovaz-Bacchin hanno fatto il loro compito in maniera discreta. Impietosi però i numeri dell’intera gara con i 14 a muri del Bologna contro i 5 della Tmb e gli errori gratuiti (20 quelli regalati da Monselice contro gli 11 degli ospiti). Gara che di fatto è viva solo nella prima frazione con la Tmb molto brava a non mollare la presa nonostante il vantaggio di Bologna sia sempre stato al sicuro (4-6 10-16) ma dopo la metà della frazione, il turno al servizio di De Santi e il muro di De Grandis danno la scossa con il punteggio che si impatta sul 18-18 per poi giocare palla su palla sino alla fine con la frazione che termina con il minimo scarto. Nel secondo set Monselice parte subito bene e per la prima volta della serata passa a comandare sul 3-1 per poi non riuscire a contenere gli attacchi e i muri di un eccellente Lugli (7 muri personali) grazie anche al turno al servizio dell’ex Govoni (5-9). Da questo punto in avanti Bologna non si fa più prendere con Cicorella che prova a cambiare qualcosa con gli innesti di Monetti, Perciante e Bacchin ma il set lo chiude ancora la Geetit. Terza e ultima frazione è la resa definitiva dei padovani che non alzano più gli occhi dal terreno (6-11 12-21) e il muro del neo entrato Oliva a chiudere la serata (13-25).

"Ci abbiamo sperato ma alla fine la retrocessione matematica è arrivata con tre giornate di anticipo – ha detto coach Cicorella – la mia speranza ma anche la certezza che non faremo la comparsa nelle due gare che mancano con Brugherio e Fano".

Monselice - Bologna: 0-3 (23-25; 19-25; 13-25)

Tmb Monselice: Beccaro 1, Vattovaz 9, Vianello 7, Dietre 8, De Grandis 6, De Santi 5, Dainese (L), Bacchin 8, Perciante, Monetti, Kobzev, Rizzato, ne Borgato. All: Cicorella.

Geetit Bologna: Govoni 3, Lugli 22, Maletti 5, Vinti 9, Ballan 3, Grottoli 5, Brunetti (L), Guerrini 3, Donati 2, Lusetti 2, Oliva 1, Serenari, ne Orazi. All: Marzola.