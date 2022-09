TMB Monselice, Vitali Kobzev racconta le sue prime due settimane con la nuova maglia

Vitali Kobzev, neocentrale della TMB Monselice che militerà nella Serie A3 maschile nella stagione 2022-2023, ha descritto i primi 15 giorni della sua avventura padovana. In un italiano quasi perfetto, ha raccontato tutte le sensazioni vissute: “Mi trovo veramente bene dopo questi primi quindici giorni, i compagni di squadra sono tutti molto bravi e il gruppo è ben consolidato dopo l’esperienza della scorsa stagione. Mi sento come un nuovo membro di questa famiglia. Avevo già avuto qualche contatto con i ragazzi a luglio dopo l’ufficializzazione della trattativa, con tutti non c’è stato alcun problema nel rapportarmi. Mi sento bene e vedo altrettanto bene la squadra: è vero che abbiamo fatto soltanto una settimana e mezza di allenamenti, ma prima iniziamo a giocare e meglio sarà”.