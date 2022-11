Volley A3, festa Monselice: contro Mirandola arriva la prima vittoria

Obiettivo raggiunto per il Tmb Monselice, che nell’ottava di campionato con lo Stadium Mirandola centra la prima vittoria della sua storia in serie A3. La squadra di Guglielmo Cicorella parte forte, soffre il ritorno degli ospiti che vincono il terzo set, ma poi si ritrovano e giocano forse la loro pallavolo migliore nel quarto set. Nel primo set il Tmb allunga sul turno di battuta di Kobzev (8-5) e consolida il vantaggio con De Santi (13-8). Qualche errore in attacco dei padroni di casa favorisce però il ritorno di Mirandola che pareggia (14-14). Anche gli ospiti però commettono qualche errore, Monselice ne approfitta e poi con il muro si porta sul 20-16 prima del muro di Vianello per il 25-21 finale.

Ancora una partenza veloce del Tmb nel secondo set (8-3), ma pronta reazione ospite (11-11) e parziale sul filo dell’equilibrio. Con Bellei Mirandola allunga (18-16) e Cicorella prova il doppio cambio con Bacchin e Perciante in diagonale. Proprio l’opposto premia la scelta del tecnico con un muro e un ace nel finale (25-23). Nel terzo set invece decide di fatto il break iniziale di otto punti di Mirandola (8-1), con Cicorella che usa la sua panchina, ma non riesce a riaprire il set. Il 25-18 allunga così la partita.

Nel quarto set Monselice ritrova la concentrazione e parte avanti (5-2, ace di Vianello), allungando poi con un altro ace, questa volta di Borgato (13-5). Un muro di Drago, uno di Kobzev e uno di Borgato valgono il 21-13, con l’ace dello stesso Borgato che sigilla di fatto la partita (22-15) prima dell’errore di Mirandola che regala la prima vittoria al Tmb.

"Monselice non è mai mai morta – ha commentato Cicorella – Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Anche oggi siamo andati in difficoltà, ma abbiamo saputo reagire. Ci serviva una scintilla: questa vittoria è importante non solo per i tre punti, che erano fondamentali, ma anche per affrontare in maniera diversa il prosieguo del campionato. Ci tengo a sottolineare che oggi sono entrati in campo tutti i ragazzi, e non per un contentino, ma perché tutti hanno dato un contributo".

Tmb Monselice : Beccaro 2, Drago 14, Vianello 7, Borgato 15, Kobzev 12, De Santi 4, Dainese (L), Vattovaz 1, Bacchin 5, Monetti 3, Perciante, Dietre, Rizzato, Vattovaz, De Grandis. All:Cicorella.

Stadium Mirandola: Ghelfi G. 2, Bellei 14, Stohr 1, Dombrovski 9, Caciagli 9, Rustichelli R. 9, Rustichelli M. (L), Schincaglia, ne Canossa, Ghelfi F., Scaglioni. All: Pinca.

?Parziali : 25-21 (24’) 25-23 (25’) 18-25 (29’) 25-17 (22’)