Nuove amichevoli per l'Alta Fratte contro Montecchio, Udine e Conegliano

Il 3 ottobre, in particolare, è in programma un triangolare che vedrà confrontarsi tutte formazioni di Serie B1

È difficile non pensare al prossimo 17 ottobre in casa. Sarà una domenica speciale e attesa quella in programma tra poco più di tre settimane per la formazione padovana che debutterà nel campionato di Serie B1 (girone C) in trasferta contro la. Intanto, però, bisogna lasciare spazio alle amichevoli che faranno capire lo stato di forma delle ragazze.

Dopo aver affrontato Belluno e Conegliano, rimangono due appuntamenti importanti. Nel calendario sportivo della compagine veneta sono segnate con un bel cerchio rosso due date, quella del 29 settembre e del 3 ottobre. Fra quattro giorni, Alta Fratte sarà impegnata nella trasferta di Montecchio Maggiore: si tratta di un match impegnativo, visto che l’avversaria milita in Serie A2 e l’obiettivo sarà quello di non far emergere troppo la differenza di categoria.

Fra una settimana circa, invece, sarà la volta di un agguerrito triangolare con Udine e Conegliano, per la precisione nella città friulana: stiamo parlando di partite tra formazioni di B1 e che poi si incontreranno nuovamente in campionato nei prossimi mesi, visto che sono inserite nello stesso girone. Ecco perché gli spunti non mancheranno e si capiranno meglio le ambizioni della squadra a pochi giorni dall’esordio ufficiale. C’è grande curiosità nell’approfondire le prestazioni dell’Alta Fratte e a breve sarà di sicuro appagata.