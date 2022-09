Superlega, Padova debutta in casa nell'anticipo con Modena

La Kioene Padova è pronta a riaccendere le sue luci per accogliere i tifosi. La formazione di coach Cuttini debutta in uno dei due anticipi di prima giornata: da un lato Taranto ospita la Lube, dall'altro Padova contro Modena.

Appuntamento alle 20.30 di sabato 1 ottobre. "Vogliamo a tutti i costi restare fra le migliori 12 squadre d’Italia – ha dichiarato l'allenatore – abbiamo la consapevolezza di quello che dobbiamo fare per mantenere la categoria e sul campo metteremo tutti noi stessi. a cominciare da domani. Visto il livello altissimo del campionato non possiamo permetterci di giocare al di sotto delle nostre possibilità, per cui ad ogni partita ci giocheremo le nostre carte".