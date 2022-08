Superlega, la Kioene ha dato il benvenuto alla nuova stagione

Campanella suonata. Nella giornata di ieri, 9 agosto, si è alzato ufficialmente il sipario sulla stagione 22/23 della Kioene Padova. Presenti al primo appello 9 dei 14 giocatori che comporranno il roster che affronterà il prossimo campionato: Gardini, Canella, Cengia, Zoppellari, Saitta, Guzzo, Volpato, Lelli e Crosato. Tutti gli italiani del gruppo quindi, perché gli stranieri sono impegnati con le rispettive Nazionali e si aggregheranno nelle prossime settimane (Petkovic, Zenger, Takahashi, Desmet e Asparuhov).

Presenti anche i coach Jacopo Cuttini e Matteo Trolese e l’assistente allenatore Luca Beccaro, oltre allo scoutman Alessandro Salmaso, il preparatore atletico Alessio Carraro, il medico Alberto Rigon e i fisioterapisti Davide Giulian e Daniele Salvagnini. Hanno preso parte a questo primo appuntamento anche il presidente Giancarlo Bettio e il past president Fabio Cremonese che hanno parlato alla squadra per dare la giusta carica in vista del campionato. Dopo saluti, interviste e foto di rito, i giocatori si sono sottoposti ai test fisici prima di cominciare il primo allenamento.

“Non vedevamo l’ora di iniziare, abbiamo tante scommesse da vincere anche quest’anno e il gruppo mi piace tantissimo – ha detto Jacopo Cuttini – E’ un gruppo che dà tante motivazioni e ha tanto potenziale. Dovremo cercare di esprimerlo in meno tempo possibile perché la competizione è alta e vogliamo raggiungere presto i nostri obiettivi. I ragazzi lo sanno e sono sicuro che daranno il massimo sin dalle prime partite”.

“Ritrovarsi è sempre una grande emozione – continuano Giancarlo Bettio e Fabio Cremonese – la squadra è ben assortita e sarà competitiva per raggiungere la salvezza e consolidare il posto in SuperLega. Si sono aggiunti elementi di qualità ed esperienza senza perdere la nostra identità, rappresentata da atleti del territorio. Avremo bisogno del supporto di tutti per fare una grande stagione, in particolare del calore dei tifosi, che sono fondamentali per noi”.