Superlega, la Kioene Padova cade a casa della Top Volley

Battuta d’arresto per Padova che perde in quattro set sul campo della Top Volley Cisterna, ora capolista a punteggio pieno. Pontini apparsi più continui nell’arco del match e lucidi nei momenti topici. I bianconeri comunque escono a testa alta dimostrando carattere, in particolare nel secondo set quando annullano 5 set point e poi lo incassano. Il miglior realizzatore padovano è Petkovic (19 punti, 50% in attacco).

I padroni di casa riescono sin dai primi punti a mettere in difficoltà Padova. Il parziale di 4-0 costringe Cuttini alla prima interruzione, ma Cisterna mantiene il margine fino a raggiungere il massimo vantaggio (+7). Crosato in battuta prova a ricucire portando i suoi a -4 e Cuttini getta nella mischia Desmet, Gardini e Zoppellari, ma la squadra di Soli non perde né misure né certezze e incassa il primo set 25-19.

Il secondo set si apre con un maggiore equilibrio. Padova trova più continuità in attacco con Petkovic e Desmet, ma la Top Volley rimane a contatto. Il primo time out di coach Cuttini arriva dopo un muro di Dirlic che vale il +2 pontino (17-15), ma dopo il controsorpasso bianconero firmato Petkovic è Cisterna a fermare il gioco (19-20). Il finale è punto a punto, lo risolve ai vantaggi l’ace di Desmet che riporta tutto in parità (31-33).

Al ritorno in campo gli uomini di Soli fanno la voce grossa tentando subito la fuga e Cuttini chiama time out (5-2). Cisterna raggiunge il massimo vantaggio (10-4), ma i veneti approfittano di un gran turno al servizio di Desmet (2 ace) per tornare a contatto (14-12). Sedlacek a muro ricaccia indietro i patavini e la panchina ospite deve fermare nuovamente il gioco (19-14). I pontini amministrano il finale di set e lo conquistano (25-20).

Nel quarto set sono ancora i pontini ad avere la meglio in avvio con coach Cuttini costretto a interrompere il match sul 12-6. Padova pecca di imprecisione al servizio e in attacco e Cisterna ne approfitta per scappare nel punteggio. I padroni di casa mantengono un margine rassicurante e i bianconeri non riescono a trovare l’acuto per recuperare. La squadra di soli vince anche il quarto set e conquista 3 punti che la proiettano al primo posto in classifica in coabitazione con Perugia.

Top Volley Cisterna – Pallavolo Padova 3-1 (25-19, 31-33, 25-20, 25-15)

Top Volley Cisterna: Bayram 13, Zingel 6, Rossi 8, Sedlacek 17, Baranowicz, Dirlic 21, Catania (L), Kaliberda 5, Staforini 1, Gutierrez. Non entrati: Mattei, Zanni. Coach: Fabio Soli.

Pallavolo Padova: Asparuhov 6, Crosato 9, Canella 2, Takahashi 7, Saitta 3, Petkovic 19, Zenger (L), Zoppellari, Gardini 2, Desmet 13, Volpato 3, Guzzo 2. Non entrati: Lelli (L), Cengia. Coach: Jacopo Cuttini.