Superlega, Padova perde in tre set con Civitanova

Sconfitta per Padova nel giorno di Santo Stefano: finale 0-3 contro La Lube. I bianconeri di coach Cuttini, dopo un primo set ottimo, non riescono a dare continuità e cedono alla distanza. Vincono i campioni d’Italia per 3-0, con un De Cecco eletto mvp a coronamento di una gara impeccabile. Tra i padroni di casa buone risposte da Canella (8 punti, 89% offensivo), mentre Petkovic si conferma top scorer (10 punti, 1 muro). Appuntamento a domenica 8 gennaio per la delicata sfida casalinga contro la Top Volley Cisterna.

Partono bene i bianconeri: i servizi insidiosi dei centrali sorprendono la ricezione ospite e gli attaccanti sono ben innescati da Saitta. I bianconeri dettano il ritmo del gioco fino a metà parziale, poi un turno al servizio di Nikolov rimette tutto in parità e Cuttini chiama time out (13-13). Si prosegue punto a punto, ma nel finale Garcia in battuta regala ai suoi il primo parziale (22-25). Nel secondo set la Lube prende subito il largo e coach Cuttini è costretto ad interrompere il gioco (1-5). Al rientro la squadra di Blengini mantiene un margine rassicurante e frena ogni tentativo patavino di rientrare. Asparuhov fa rifiatare Takahashi e Guzzo viene gettato nella mischia per Petkovic, ma i bianconeri non riescono a colmare il gap e i marchigiani salgono 2-0 (14-25). Il terzo set, dopo una prima fase equilibrata, vede seguire il copione del set precedente. I cucinieri aggrediscono su tutti i fondamentali e i bianconeri faticano a trovare le giuste contromisure per resistere agli attacchi ospiti. Garcia dai nove metri scava un ulteriore solco tra le squadre e, con un ace, chiude la gara (17-25).

"Abbiamo fatto un buon primo set, un ottimo approccio. Purtroppo non siamo riusciti a dare continuità, - ha detto Volpato - e la forza della Lube è emersa. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire con determinazione perché le prossime gare in casa ci diranno molto sul nostro destino in Superlega".

Pallavolo Padova – Cucine Lube Civitanova 0-3 (22-25, 14-25, 17-25)

Pallavolo Padova: Desmet 8, Crosato 2, Volpato 1, Takahashi 4, Saitta 1, Petkovic 10, Zenger (L), Asparuhov 1, Canella 8, Gardini, Guzzo 1, Zoppellari. Non entrati: Lelli (L), Cengia. Coach: Jacopo Cuttini.

Cucine Lube Civitanova: Zaytsev 13, Anzani 5, Chinenyeze 10, Bottolo 12, De Cecco 3, Nikolov 6, Balaso (L), Garcia 3, D’Amico, Gottardo. Non entrati: Diamantini, Sottile, Yant, Ambrose (L). Coach: Gianlorenzo Blengini.