Superlega, la Kioene stecca con Milano. Cuttini: "Dobbiamo ritrovare la squadra"

Squadra in casa Kioene Padova

Steccata con Milano. La Kioene Padova esce sconfitta dal posticipo della decima giornata di ritorno contro la Powervolley: 0-3 il finale. "Abbiamo pagato tanto la pressione che abbiamo e che è giusto avere, - ha detto coach Cuttini dopo la partita - con squadra come Perugia si gioca più a mente libera. Abbiamo avuto problemi sulle situazioni di difficoltà. Dobbiamo cercare di resettare e cerchiamo di sfruttare l'ultima occasione, ossia azzerare e metabolizzare tutte le energie, anche negative. Recuperiamo e lavoriamo sulla solidità tecnica". Obiettivo: ritrovare la squadra. "Noi abbiamo poca esperienza, è giusto avere pressione, ma è un po' che stiamo 'pagando' questa situazione. Abbiamo bisogno ora di trovare sicurezze in alleamnto e trovare una squadra". La squadra è attualmente penultima con 21 punti.

Con un buon ritmo al servizio è Padova a partire bene (8-5), poi Milano pareggia e inizia una sfida punto a punto (16-18). E' un parziale aperto degli ospiti che vale il 16-21; anche dopo la pausa non cambia la musica: 18-25.

8-9 in avvio di secondo set: Milano fa ancora un mini parziale e sull'8-12 Cuttini richiama i suoi. Il 12-17 dà lo slancio alla Kioene per provare a ricucire (18-21). Piano e compagni rimangono in partita e il finale è 20-25.

Nel terzo set il vantaggio è da subito milanese (5-8), la squadra di Piazza vola sul 12-20, i padroni di casa sono bravi a ricucire 21-22, ma il finale dice 22-25.

Kioene Padova: Bassanello (L), Loeppky 11, Gottardo, Vitelli 2, Zoppellari, Volpato 8, Bottolo 8, Takahashi (L), Zimmerman, Canella 4, Weber 13, Petrov. Non entrati: Guzzo, Crosato.

Powervolley Milano: Chinenyeze 3, Daldello, Romanò 2, Patry 14, Piano 6, Mosca, Ishikawa 5, Porro 1, Jaeschke 13, Pesaresi (L). Non entrati: Staforini (L), Maiocchi, Djokic. All. Camperi.