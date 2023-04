Superlega playoff quinto posto: ko in tre set per Padova a casa di Monza

Padova si ferma in casa di Monza. I brianzoli si impongono in 3 set grazie ad uno Szwarc in serata di grazia (MVP con 13 punti, 3 muri e 62% di efficacia) e trovando ottime soluzioni a muro (ben 14 in totale). Tra i bianconeri nessuno va in doppia cifra, complici anche le ampie rotazioni di coach Cuttini. Con 9 punti ci sono Desmet e Takahashi, mentre Asparuhov ne colleziona 7. Prossimo appuntamento domenica 30 aprile alle 18 alla Kioene Arena contro Perugia. Julian Zenger "Monza ci ha messo tanta pressione in battuta e ha fatto un buon lavoro nella fase muro-difesa. Nel terzo set ci è mancato poco perché eravamo vicini, lavoreremo anche su questo. Ora abbiamo un paio di giorni di riposo e poi inizieremo a preparare la grande partita che ci aspetta domenica prossima con Perugia".

Coach Cuttini conferma Zoppellari in diagonale con Guzzo e al centro Crosato e Canella. Desmet e Takahashi in banda e Zenger libero completano il 6+1 bianconero. Match in equilibrio in avvio, con break e controbreak che si susseguono fino a quota 10. Poi è Monza ad accelerare e a portarsi fino al +5 (19-14). Padova risale fino al -2 (22-20), ma non riesce ad impattare nel punteggio. I brianzoli conservano il prezioso vantaggio e incassano il primo parziale (25-21).

Fase iniziale del secondo set simile al precedente, con la squadra di Eccheli che tenta la fuga sul 12-9 e Cuttini chiama time out. Un ace di Beretta costringe il coach bianconero alla seconda interruzione pochi istanti più tardi perché Padova subisce le iniziative dei padroni di casa e non riesce a trovare buone soluzioni in attacco. Una serie di muri di Monza indirizzano inevitabilmente un set che si conclude poi sul 25-21.

Nel terzo parziale è Padova a partire meglio, con maggiore continuità in battuta e più aggressività che Monza fatica a controbattere. Un ace di Volpato fa richiamare a Eccheli i suoi (4-7) e, con il passare dei minuti, i padroni di casa ricuciono il gap impattando a quota 10. Il sorpasso arriva con un servizio vincente di Grozer (tenuto inizialmente in panchina) e Cuttini ferma la partita. Nel finale combattuto ha la meglio ancora la squadra di casa, che centra la prima vittoria piena di questo girone (25-22).

Vero Volley Monza – Pallavolo Padova 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)

Vero Volley Monza: Davyskiba 10, Galassi 8, Maar 10, Cachopa 1, Grozer 7, Federici (L), Beretta 7, Szwarc 13, Rossi. Non entrati: Marttila, Pirazzoli (L), Hernandez, Zimmermann, Di Martino. Coach: Massimo Eccheli.

?Pallavolo Padova: Desmet 9, Takahashi 9, Canella, Crosato 5, Zoppellari, Guzzo 4, Zenger (L), Asparuhov 7, Gardini 5, Volpato 2, Saitta, Cengia. Non entrato: Lelli (L). Coach: Jacopo Cuttini.