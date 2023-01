Superlega, Padova parte bene poi subisce la rimonta: ko con Siena

Scontro diretto che finisce con un solo punto conquistato. Questo il verdetto per la Pallavolo Padova a casa di Siena. La formazione di coach Cuttini fa voce grossa per due set, poi subito la netta rimonta e la lotta nel tempo più corto non basta. !Un po’ di rammarico c’è. Per come si era messa speravamo di conquistare 3 punti, - ha detto Saitta al termine - non ci siamo riusciti. Bisogna fare i complimenti a Siena perché dal terzo set in poi ha fatto una grande gara. La corsa è ancora aperta, siamo dispiaciuti per il risultato, ma siamo consapevoli che possiamo dire la nostra in tutte le gare che mancano”.

Buon approccio dei bianconeri che variano molto i colpi e non danno punti di riferimento a Siena. Saitta distribuisce bene il gioco sui suoi attaccanti, forzando il cambio di diagonale a coach Pelillo (11-17). Bartman al servizio mette in difficoltà la ricezione padovana e un muro di Petric costringe Cuttini al time out (17-20). Nel finale i padroni di casa accorciano fino al -2, ma un muro vincente di Asparuhov una parallela di Petkovic regalano ai bianconeri il primo parziale (21-25).

Nel secondo set, dopo un’iniziale punto a punto, è ancora Padova a prendere in mano le redini del gioco. Pelillo chiama time out per fermare l’emorragia (5-9), poi è Petric in battuta a ridare vita ai suoi (8-11). I bianconeri, nonostante qualche imprecisione, mantengono un margine rassicurante e non permettono a Siena di rientrare. Ci pensa Asparuhov, poi a dare a Padova il primo punto di giornata. (21-25).

La reazione dei padroni di casa arriva nel terzo set. Petric e compagni scappano e coach Cuttini interrompe il gioco (8-5), ma l’inerzia non cambia. Petkovic cala in fase realizzativa e viene gettato nella mischia Guzzo al suo posto. L’Emma Villas è cinica, non concede opportunità a Padova per rientrare nel set e trascina la sfida al quarto set (25-14).

In avvio di quarto parziale è ancora monologo toscano (5-0). Dopo il time out di Cuttini, con Takahashi al servizio, i bianconeri accorciano (5-3). Non basta, perché Siena attacca bene e continua ad essere molto aggressiva. Bartman piazza l’ace che vale il nuovo +6 (15-9) e l’allenatore padovano è costretto a fermare ancora il gioco. Padova non trova le giuste contromisure per colmare il gap: si va al tie break (25-14).

Nel quinto set Padova c’è: i bianconeri scavano un importante break (4-7) prima del time out di Pelillo. Alla fine, però, riescono a spuntarla i padroni di casa che sfruttano un’invasione del muro padovano e un attacco di Van Garderen che vale in definitivo 15-13.

Emma Villas Aubay Siena – Pallavolo Padova 3-2 (21-25, 21-25, 25-14, 25-14, 15-13)

Emma Villas Aubay Siena: Finoli 4, Pereyra 1, Van Garderen 25, Petric 17, Ricci 8, Mazzone 9, Bonami (L), Raffaelli, Biglino, Pinelli, Pochini (L), Bartman 18. Non entrato: Fontani. Coach: Omar Fabian Pelillo.

Pallavolo Padova: Asparuhov 18, Crosato 4, Volpato 6, Takahashi 20, Saitta, Petkovic 19, Zenger (L), Gardini, Guzzo, Zoppellari, Desmet, Canella 3. Non entrati: Lelli (L), Cengia. Coach: Jacopo Cuttini.