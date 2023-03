Superlega preliminare quinto posto, Padova stecca con Taranto

Padova a secco al PalaMazzola di Taranto, il finale è rotondo: 3-0 per i padroni di casa. Prossimo appuntamento domenica 2 aprile di nuovo in casa, alle 15.30, contro Cisterna.

"Sapevamo che dopo la prima gara Taranto voleva fare bene in casa. Noi non abbiamo approcciato bene la gara, - ha detto Saitta al termine - e il primo set è stato lo spartiacque del match. Siamo una squadra giovane ed è giusto che in questo momento giochi chi ha avuto meno spazio, ma bisogna entrare in campo con più attenzione. Ora abbiamo due partite in casa e cercheremo di sfruttare al massimo il fattore campo".

Coach Cuttini conferma il 6+1 sceso in campo a Cisterna: Zoppellari in regia con Guzzo opposto, Canella e Crosato al centro, Desmet e Gardini in banda e Zenger libero. Avvio migliore dei padroni di casa che approfittano di qualche errore di Padova per allungare fino a +4 (12-8). L’allenatore bianconero ferma il gioco, scatena la reazione dei suoi che ribaltano la gara arrivando al 20-23 (parziale di 8-1) grazie anche ad una serie di muri vincenti. I bianconeri non sfruttano, però, tre set point e Taranto conquista il primo parziale (28-26).

Il secondo set è equilibrato, con le due formazioni che si alternano al comando delle operazioni. Il primo break è di Taranto che, grazie ad un muro di Larizza sale a +4 (15-11) e Cuttini chiama time out. In campo anche Asparuhov, Volpato, Takahashi e Saitta nelle consuete rotazioni del tecnico veneto in questa fase. Di Pinto ferma il gioco dopo un parziale bianconero di 3-0 (22-23), ma la Gioiella Prisma riesce ugualmente a portarsi 2-0 con un ace di Ekstrand (25-22).

L’inizio di terzo set è a tinte rossoblù, con il sestetto di casa che indovina una serie di servizi insidiosi che mettono in difficoltà la ricezione di Padova. Il massimo vantaggio è +8 (12-4), poi i bianconeri accorciano fino a dimezzare lo svantaggio ma non riescono più a rientrare in maniera decisa, consentendo a Taranto di portare a casa l’intera posta in palio (25-17).

Gioiella Prisma Taranto – Pallavolo Padova 3-0 (28-26, 25-22, 25-17)

Gioiella Prisma Taranto: Antonov 14, Gargiulo 9, Alletti 10, Larizza 7, Cottarelli 5, Ekstrand 6, Pierri (L), Falaschi, Rizzo. Non entrati: Stefani, Andreopoulos. Coach: Vincenzo Di Pinto.

Pallavolo Padova: Gardini 9, Crosato 1, Canella 2, Desmet 11, Zoppellari, Guzzo 6, Zenger (L), Takahashi, Saitta, Asparuhov 6, Lelli (L), Volpato 1. Non entrato: Cengia. Coach: Jacopo Cuttini.