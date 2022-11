Superlega, il posticipo non piace a Padova: ko contro Verona

Nel posticipo del lunedì sera, la WithU Verona si aggiudica il derby del Veneto, superando la Pallavolo Padova in tre set e conquistando l’intera posta in palio. Nella prima frazione è un botta e risposta costante da parte delle due squadre, con continui ribaltamenti di punteggio. I gialloblù hanno la meglio e alla ripresa del gioco prendono le misure agli avversari, che sono costretti ad arrendersi alle scorribande locali, bravi a pungere soprattutto dai nove metri. Terzo parziale in discesa per i padroni di casa, che rischiano di farsi riprendere ma con Sapozhkov chiudono i giochi, facendo proprio il derby veneto. La squadra di Stoytchev infila così la seconda vittoria interna di fila, che vale il momentaneo terzo posto a pari merito con Cisterna e Modena. Bene l’attacco con il 61% di positività, ma anche in ricezione gli scaligeri si sono comportati egregiamente. Mozic mattatore con 15 punti, seguito da Keita e Sapozhkov, che hanno chiuso a 14

Cuttini: “Sapevamo sarebbe stata difficilissima, eravamo pronti a soffrire. Credo che la parte positiva della partita sia stata proprio questa: la capacità di rimanere lì e provarci sempre. Si è visto anche nel terzo set in cui li abbiamo quasi raggiunti nonostante fossimo sotto di diversi punti".

WithU Verona – Pallavolo Padova 3-0 (25-21, 25-17, 25-21) – WithU Verona: Spirito 3, Keita 14, Grozdanov 5, Sapozhkov 14, Mozic 15, Cortesia 8, Perrin 0, Gaggini (L). N.E. Bonisoli, Zanotti, Vieira De Oliveira, Jensen, Magalini, Mosca. All. Stoytchev. Pallavolo Padova: Saitta 2, Asparuhov 3, Volpato 4, Petkovic 18, Desmet 10, Crosato 6, Zenger (L), Gardini 1, Takahashi 2, Canella 2. N.E. Lelli, Zoppellari, Guzzo. All. Cuttini. Arbitri: Pozzato, Florian. Note – durata set: 24′, 21′, 26′; tot: 71′.