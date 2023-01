Superlega, una Padova da brividi rimonta e vince contro Cisterna

Sta sotto per due set e poi mette lo sprint e domina negli altri tre. La Pallavolo Padova fa venire il brivido ai suoi tifosi: contro Cisterna finisce 3-2, che significa due punti molto importanti. “E’ una vittoria che pesa tanto. Volevamo tanto fare dei punti oggi, - ha commentato Asparuhov, migliore realizzatore con 19 punti - siamo stati bravi a crederci in ogni momento e a sfruttare le occasioni avute in particolare nel terzo set. Sappiamo che non è ancora finita, ma guardiamo una partita alla volta consapevoli che se diamo tutto possiamo toglierci delle soddisfazioni. Ora però è giusto anche che ci godiamo questa vittoria”.

Avvio timido dei bianconeri, ne approfittano i pontini che con buone soluzioni a muro e al servizio mettono in difficoltà la difesa di Padova. Cuttini chiama time out (3-7), Petkovic aumenta i giri del motore e dimezza lo svantaggio dei suoi, che tuttavia non riescono ad impattare nel punteggio. Nel finale allunga la Top Volley e costringe Cuttini alla seconda interruzione (16-22), al rientro in campo gli ospiti amministrano il vantaggio e chiudono (17-25).?Nel secondo set Padova non si fa sorprendere e ribatte colpo su colpo ai tentativi ospiti di incrementare il vantaggio. L’ace di Baranowicz regala il +3 a Cisterna (14-17), Cuttini ferma il gioco e cambia la diagonale, ma la squadra di Soli, anche con l’aiuto di un po’ di fortuna in due servizi, aumenta il vantaggio e conquista anche la seconda frazione (19-25). Il terzo parziale si apre con equilibrio, i bianconeri arrivano fino al +3 (11-8), ma i pontini rimangono aggrappati grazie a un grande Dirlic e a degli ottimi salvataggi di Catania. L’allenatore di casa ferma il gioco dopo il nuovo sorpasso di Cisterna e, al rientro, Gardini piazza due servizi decisivi e permette ai suoi di rientrare in partita, con il punto esclamativo messo a terra da Asparuhov (25-21). Padova rientra in campo con la giusta cattiveria e prova a premere subito sull’acceleratore. Soli ferma la gara (-4), ma Petkovic in battuta è una sentenza e mette a terra 2 ace consecutivi (17-13). Asparuhov e Takahashi danno garanzie, mentre gli ospiti accusano la potenza degli attacchi patavini. Finisce 25-20 per i bianconeri, che rimandano ogni discorso al tie break.

Quinto set che si apre con i padroni di casa che salgono 6-3, poi Asparuhov con un mani out e un ace incrementa il vantaggio e Soli ferma il gioco (9-6). Nel finale i bianconeri mantengono un margine rassicurante e portano a casa 2 punti pesantissimi in ottica salvezza.

Pallavolo Padova – Top Volley Cisterna 3-2 (17-25, 19-25, 25-21, 25-20, 15-12)?

Pallavolo Padova: Desmet 7, Crosato 6, Volpato 3, Takahashi 18, Saitta 2, Petkovic 18, Zenger (L), Asparuhov 19, Canella, Gardini 2, Guzzo 1, Zoppellari. Non entrati: Lelli (L), Cengia. Coach: Jacopo Cuttini.

?Top Volley Cisterna: Sedlacek 11, Zingel 5, Mattei 1, Gutierrez 9, Baranowicz 2, Dirlic 16, Catania (L), Kaliberda 2, Rossi 13, Staforini (L), Bayram 5. Non entrati: Zanni, Martinez. Coach: Fabio Soli.