Superlega, Padova compie l'impresa: battuta la Lube

Una vittoria che ha il sapore di impresa. E' una seconda giornata di campionato che la Pallavolo Padova si ricorderà a lungo: vittoria 2-3 a casa della Lube Civitanova, non succedeva dal 2004 e dal 1995 se si conta la terra marchigiana.

L’equilibrio iniziale è interrotto da Padova, che con Desmet in battuta (3 ace) firma il primo allungo (13-8) e Blengini ferma il gioco. Al rientro la Lube riduce il gap, ma i bianconeri non si fanno intimorire e riescono a rimettere la testa avanti (17-12). Dopo un attacco out di Takahashi, Cuttini chiama il time out, ma i padroni di casa completano la rimonta impattando a quota 19. Nel finale punto a punto ha la meglio Padova, che in contrattacco chiude sul 25-23.

Nel secondo set i padroni di casa partono forte e mettono in difficoltà la ricezione di Padova, che fatica a trovare soluzioni vincenti per accorciare nel punteggio (12-8). I biancorossi mantengono 4 punti di vantaggio e, dopo l’ace di Zaytsev che vale il +5, coach Cuttini è costretto a interrompere il match (18-13). Petkovic al servizio prova a non far scappare la Lube, ma Bottolo rende vano ogni sforzo padovano e contribuisce a riportare la sfida in parità (25-20).

Alla ripresa i bianconeri infilano un parziale di 5-0, con Asparuhov in battuta che manda in crisi la difesa di Civitanova. I bianconeri rimangono aggressivi: Petkovic e Takahashi variano molto in attacco e Blengini prova a mischiare le carte inserendo Yant per Bottolo (15-10). Padova è precisa e abile a non commettere sbavature che potrebbero far accorciare la Lube e incassa anche il terzo set (25-20) dopo un primo tempo di Canella.

In avvio di quarto parziale c’è la reazione della squadra di Blengini. De Cecco orchestra le manovre offensive dei suoi e Padova cala leggermente di intensità. Si procede con la Lube che mantiene un vantaggio rassicurante che gli ospiti non riescono a ridurre. Zaytsev in battuta dà la spallata decisiva al set (22-15) che si chiude con l’attacco fuori di Crosato.

Nel quinto set subito break Lube e contro break Padova. I bianconeri ritrovano solidità in difesa e a muro e vanno al cambio campo sul +3 dopo un attacco di seconda di Saitta (8-5). Il primo tempo di Canella fa allungare i bianconeri (12-8), il pallonetto di Petkovic regala 4 match point a Padova che riesce a chiudere 15-12, battendo la Lube a Civitanova 27 anni dopo l’ultima volta.

"Sono contento di essere tornato dopo un infortunio fastidioso che mi ha tenuto lontano dai campi per un po’ di tempo. Abbiamo fatto, - ha detto Volpato - un’impresa, in 11 stagioni a Padova non avevo mai battuto la Lube, sono felicissimo. Per costruire la salvezza servono partite come questa, ora ci godiamo la vittoria e poi inizieremo a lavorare per Cisterna”.

Cucine Lube Civitanova – Pallavolo Padova 2-3 (23-25, 25-20, 20-25, 25-16, 12-15)

Cucine Lube Civitanova: Zaytsev 17, Anzani 5, Chinenyeze 13, Bottolo 19, De Cecco, Garcia 6, Balaso (L), Nikolov 12, Yant 1, D’amico (L), Diamantini, Gottardo. Non entrati: Ambrose, Sottile. Coach: Gianlorenzo Blengini.

Pallavolo Padova: Desmet 7, Crosato 7, Canella 8, Takahashi 22, Saitta 3, Petkovic 23, Zenger (L), Zoppellari, Gardini, Asparuhov 8, Lelli (L). Non entrati: Guzzo, Cengia. Coach: Jacopo Cuttini.