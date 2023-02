Superlega, regular season quasi finita: due sfide per Padova per mantenere la categoria

Trento e Piacenza, la salvezza passa da qui. Questo il finale di stagione regolare per la Pallavolo Padova che al momento occupa il decimo posto con 18 punti. La formazione di coach Cuttini deve lottare nelle ultime due sfide e guardarsi anche alle spalle dove ci sono Taranto a 16 e Siena a 15. In caso di due vittorie Padova sarà artefice del proprio destino, in caso contrario dovrà incrociare le dita anche per i risultati delle altre.

La squadra per tenersi in allenamento nel week end della Coppa Italia ha giocato amichevole con Modena finito in parità con due set a testa vinti. " Testi importante, - ha detto il coach - bisognava tenere alto il livello per prepararci al meglio in vista di Trento e Piacenza. Abbiamo avuto indicazioni interessanti, anche da parte di chi finora ha trovato meno spazio in campionato. Si sono fatti trovare tutti pronti e questo è un segnale importante per un allenatore. Siamo consapevoli che la nostra forza appartiene al gruppo per intero e non alle singole individualità".