Derby Veneto, la Kioene Padova si sbarazza in tre set di Verona

Una vittoria importantissima per la classifica e poi un derby è sempre un derby. Dopo due ko in fila la Kioene Padova batte 3-0 Verona. Una sfida di qualità per Padova che di fatto è sempre riuscita a imporsi in tutti e tre i set. “E stata una sfida difficile, - ha detto Loeppky - non penso che loro abbiano fatto la loro miglior partita ma di sicuro noi li abbiamo messi in grande difficoltà. Abbiamo servito bene e siamo stati sempre concentrati. Io? Penso di aver fatto una buona gara, l’intesa con Zimmermann e gli altri ragazzi sta migliorando di partita in partita”.

Dopo l’1-1 iniziale Padova prova subito a fare voce grossa (7-3), poi va per il 9ò4 con Verona h fatica a trovare soluzioni. Con pazienza la squadra ospite ricuce e arriva anche al 12-12, ma dura pochissimo, Padova in un amen è 19-12, parziale di 7-0: è un duro colpo per Verona che non trova soluzioni e il finale dice 25-21. Senza commenti il secondo set, Bottolo e compagni si presentano con un 7-1 che incanala l’intero set e manda in tilt gli ospiti; il divario non si ricuce anzi e tutto il tempo serve ai patavini per gestire (25-16). Verona prova a riaprire i conti e ci crede fino al 15-16, poi cede di nuovo e Padova non lascia scappare nulla: 25-21.