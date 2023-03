Superlega preliminare quinto posto, Padova inizia bene e batte Cisterna

Esordio con mega sorriso. Nel primo turno preliminare dei playoff quinto posto la Pallavolo Padova batte Cisterna 0-3 e si prepara alla trasferta a Tarranto fissata domenica 26 marzo alle 15.30. "Siamo partiti un po’ contratti, ma noi abbiamo fatto il nostro. C’è meno pressione rispetto alla regular season, - ha commentato Gardini a fine match - e quindi cerchiamo di divertirci e fare comunque il massimo. Loro erano un po’ in difficoltà, ma anche noi abbiamo fatto alcune rotazioni. Di sicuro quello di stasera è un bel risultato che ci dà ulteriore fiducia per le prossime".

Coach Cuttini cambia alcune pedine dello starting six rispetto alle ultime uscite: dentro Zoppellari in cabina di regia e Guzzo opposto, mentre Takahashi rifiata in panchina con Desmet e Gardini a completare il reparto degli schiacciatori. Approccio migliore da parte dei pontini, con i bianconeri che trovano i giusti automatismi dopo qualche minuto. Il break decisivo del primo set è dei patavini che, dopo il doppio ace di Gardini che vale il +4 (19-23), chiudono il set a proprio favore grazie ad un muro di Canella (21-25).

Nel secondo set Padova parte bene e allunga, approfittando anche di qualche imprecisione da parte dei padroni di casa. I ragazzi di coach Cuttini arrivano fino al +5 (12-17), ma Bayram al servizio rimette tutto in discussione portando i suoi in parità. Da qui in poi è punto a punto, ma alla fine sono nuovamente i bianconeri a spuntarla e, dopo un’invasione di Bayram, incassano anche il secondo parziale (22-25).

Soli chiama time out dopo poche battute nel terzo set, visto che Padova sale subito 2-7. Al rientro la Top Volley accorcia, ma Gardini al servizio rispedisce i suoi ad un rassicurante +7 (10-17). Spazio anche per Cengia, che dopo essere entrato nel set precedente, ritrova il campo nella terza frazione. Il match scivola via e Padova, senza particolare sofferenza, vince nettamente in 3 set (18-25).

Top Volley Cisterna – Pallavolo Padova 0-3 (21-25, 22-25, 18-25)

Top Volley Cisterna: Sedlacek 5, Zanni 1, Dirlic 8, Bayram 6, Rossi 6, Mattei 1, Staforini (L), Martinez 2, Catania (L). Non entrati: Baranowicz, Gutierrez, Zingel. Coach: Fabio Soli.

Pallavolo Padova: Gardini 17, Crosato 5, Canella 4, Desmet 11, Zoppellari, Guzzo 13, Zenger (L), Takahashi, Saitta, Asparuhov 2, Lelli (L), Cengia. Non entrato: Volpato. Coach: Jacopo Cuttini.