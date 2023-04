Superlega preliminare quinto posto, Padova bene con Cisterna ed è prima

Dopo il ko con Taranto torna il sorriso. Bella vittoria di Padova che batte Cisterna nella quarta giornata dei preliminari Playoff quinto posto. Un netto 3-0 che va a bissare il successo dell’andata, con i bianconeri che hanno condotto la gara dall’inizio alla fine.

Inizia meglio Padova: Zoppellari in battuta crea qualche pensiero agli ospiti ed è 3-0. Cisterna si ricompone e acciuffa la parità a quota 7. I bianconeri riescono a mettere a segno un nuovo break, ma Martinez non ci sta e riporta i suoi a contatto (16-16). Dopo un nuovo allungo padovano, coach Soli ferma il gioco, ma l’inerzia del set non cambia e Padova riesce a farlo suo (25-19).

Il secondo set segue l’andamento del primo, con Padova che grazie ad un ace di Gardini stacca i pontini (10-7). Cisterna rimane a contatto ma non sfrutta diverse palle per agguantare la parità, ne approfittano i bianconeri che, con i primi tempi di Canella e gli ottimi attacchi di Guzzo, mantengono un discreto margine (+3). Martinez spinge in battuta e rimette tutto in discussione (22-22), ma nel finale punto a punto la spunta Padova che sale 2-0 (25-22).

Nel terzo parziale la gara è a senso unico. Padova sale subito 4-0 e poi 9-3 mentre la squadra di Soli sembra accusare lo svantaggio. Cuttini inserisce tutti i giocatori a sua disposizione e il match procede con un sussulto di Cisterna che arriva fino al -2. Alla fine, però, Padova incassa il bottino pieno grazie al pallone messo a terra da Guzzo (25-23).

"Sono molto felice per la vittoria, - ha detto Cengia a fine match - volevamo rifarci dopo la brutta gara con Taranto e ce l’abbiamo fatta. Ci tenevamo a far divertire i tanti tifosi venuti anche oggi. Il primo punto in SuperLega? Lo aspettavo, ero fiducioso che sarebbe arrivato presto e sono contento di avere avuto la possibilità di disputare qualche minuto in campo. Ora testa alla partita con Taranto che potrà permettere di superare il turno".

Pallavolo Padova – Top Volley Cisterna 3-0 (25-19, 25-22, 25-23)

Pallavolo Padova: Gardini 10, Crosato 5, Canella 4, Zoppellari 3, Guzzo 20, Zenger (L), Desmet 10, Takahashi, Lelli (L), Cengia 1. Non entrati: Asparuhov, Volpato, Saitta. Coach: Jacopo Cuttini.

Top Volley Cisterna: Martinez 17, Mattei 4, Rossi 8, Bayram 9, Baranowicz 1, Gutierrez 2, Staforini (L), Zingel 5, Catania (L). Non entrato: Zanni. Coach: Fabio Soli.