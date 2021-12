Superlega, la Kioene Padova si regala due punti contro Cisterna

Squadra in casa

Squadra in casa Kioene Padova

Dalla Kioene Arena il risultato finale è 3-2: Padova batte la Top Volley Cisterna dopo un quarto set incredibile da 37-35.

Le due squadre sembrano darsi battaglia da subito con Cisterna che va per il 3-4, Padova recupera e allunga anche un pochino (10-7), ma è contro parziale ospite che vale il 10-10. Dopo la parità la Kioene mette di nuovo la freccia, tocca il 17-12 e non si fa più agganciare: 25-17.

Parte forte Padova (7-1); la Top Volley Cisterna si raduna in un time out e poco per volta ricuce (11-8) riuscendo a superare sul 12-13 con un parziale di 0-4. E’ punto a punto fino alla fine con Cisterna a guidare, dopo il 21-22 altro mini parziale che vale il 22-25.

Cisterna guida anche tutto il terzo set; la parità dura fino al 2-2, poi il tabellone indica 4-7, poi 11-16 e anche il 12-20. Padova non riesce a uscirne: 17-25.

Il quarto è incredibile. Le due squadre si scambiano alla guida del set fino al 23-23 quando arriva il bello, ossia una serie di infinite palle set continuamente annullate fino al 35-35 quando la Kioene spinge e conquista il tie break.

Cisterna risente del finale della frazione precedente, l’avvio è equilibrato ma Padova ne ha di più e stacca fino al 14-10 chiudendo 15-11.