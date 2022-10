Superlega, Padova inizia alla grande: battuta Modena

Il campionato inizia benissimo per la Pallavolo Padova. La formazione di coach Cuttini batte al tie break Modena e conquista due punti importanti. La Kioene, davanti al pubblico amico, si porta in vantaggio sul 2-1, soffre nel quarto set e poi torna a fare voce grossa nel quinto set.

In avvio una Padova aggressiva sfrutta le opportunità e costringe Giani al time out dopo un attacco in diagonale di Asparuhov (8-4). Modena si aggrappa alle bordate di Lagumdzija e Ngapeth e rimane a contatto fino ad agguantare il pari a quota 15. Stavolta è Cuttini a fermare il gioco. Gli ospiti provano a scappare, ma una grande diagonale di Takahashi impatta sul 21-21. Nel finale funziona il tandem Asparuhov – Takahashi (24-22), ma è Saitta con un attacco di seconda a chiudere a favore dei bianconeri il primo parziale.

Nel secondo set gli ospiti scappano fin dalle prime battute, riuscendo sempre a mantenere un vantaggio rassicurante. Sul 18-12 a favore di Modena coach Cuttini fa esordire Guzzo e Gardini, ma la musica non cambia e i canarini tengono sotto controllo il parziale fino al definitivo 25-16, scaturito da un attacco in pipe di Rinaldi.

I bianconeri riprendono a giocare come avevano iniziato la gara, con buone risposte in difesa e a muro e raggiungono il massimo vantaggio (15-10) e Giani ferma il gioco. La risposta di Modena non si fa attendere: un gran turno al servizio di Rinaldi (condito da 2 ace) rimette tutto in equilibrio (-1). I padroni di casa rimettono la freccia con una serie di vincenti di Takahashi e Petkovic (23-16) e riescono ad incassare la terza frazione (25-17).

Nel quarto parziale la pressione degli ospiti mette in difficoltà i ragazzi di Cuttini, che chiama time out sul -4 (2-6). Padova tiene, Saitta smista bene il gioco sfruttando tutti i suoi schiacciatori (17-18), ma un attacco sbagliato da Petkovic impone al coach bianconero il secondo time out (17-20). Il muro di Crosato rimette tutto in discussione, ma in un finale tiratissimo la spunta Modena (23-25).

Nel corso del tiebreak il muro patavino si fa sentire (8-3) e Giani interrompe il match. I gialloblù premono, il muro di Stankovic e il successivo mani out rimettono il set in parità (9-9). I bianconeri guadagno tre match point e con Petkovic fanno esplodere la Kioene Arena: 15-11 definitivo e primi punti in tasca per la nuova Pallavolo Padova.

“Se giochiamo da squadra possiamo ottenere risultati come oggi. Abbiamo fatto bene, - ha detto Saitta - dando tutti noi stessi e siamo felicissimi. Sappiamo quale livello dobbiamo tenere per toglierci delle soddisfazioni, Il campionato sarà lungo e difficile, ma è stato un buon inizio”.

Pallavolo Padova – Valsa Group Modena 3-1 (25-22, 16-25, 25-17, 23-25, 15-11)

Pallavolo Padova: Asparuhov 10, Crosato 9, Canella 3, Takahashi 17, Saitta 3, Petkovic 27, Zenger (L), Zoppellari, Gardini, Desmet, Guzzo. Non entrati: Cengia, Lelli (L). Coach: Jacopo Cuttini.

Valsa Group Modena: Ngapeth E. 20, Krick 7, Stankovic 6, Bruno 4, Lagumdzija 19, Rinaldi 12, Rossini (L), Pope, Sanguinetti, Gollini (L): Non entrati:Salsi, Malavasi (L). Coach: Andrea Giani.