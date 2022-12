Superlega, tre punti per Padova nello scontro diretto con Siena

Una grande Pallavolo Padova batte Siena 3-0 nello scontro diretto per la salvezza e conquista la terza vittoria in stagione, la prima da tre punti. La gara riguardava il recupero della sesta giornata di campionato.

Concentrati i bianconeri in avvio, una forte presenza a muro scava il primo break e costringe Montagnani ad interrompere la gara (7-2). Alla ripresa del gioco Padova mantiene un margine rassicurante e, dopo un grande attacco in diagonale di Takahashi, raggiunge il massimo vantaggio (+8). Gli ospiti non riescono più a rientrare e la squadra di Cuttini chiude il set l’ace sempre dello schiacciatore giapponese (25-16).

Nel secondo set si procede punto a punto, poi un turno in battuta velenoso di Saitta mette in difficoltà la ricezione toscana e Padova guadagna terreno (15-12). I padroni di casa continuano a mettere molta pressione al servizio e trovano certezze in tutti gli effettivi. Montagnani ferma nuovamente il gioco (20-16), ma non basta: Siena non accorcia e Padova conquista il primo punto di giornata con un attacco dal centro di Crosato (25-20).

Equilibrio anche in avvio di terzo parziale, fino a quando Petkovic inanella una serie di servizi insidiosi che permettono a Padova di gettare le basi per allungare (+3). Finoli non è d’accordo e rimette i suoi in carreggiata con 3 ace consecutivi (11-12). I bianconeri, però, non indietreggiano di un millimetro e allungano di nuovo, stavolta in modo decisivo, fino ad definitivo 25-20 che vale 3 punti d’oro.

Pallavolo Padova – Emma Villas Aubay Siena 3-0 (25-16, 25-20, 20-20)

Pallavolo Padova: Desmet 12, Crosato 9, Volpato 2, Takahashi 15, Saitta 2, Petkovic 17, Zenger (L), Zoppellari, Gardini, Guzzo. Non entrati: Canella, Asparuhov, Lelli (L). Coach: Jacopo Cuttini.

Emma Villas Aubay Siena: Pinali 14, Ricci 3, Van Garderen 6, Petric 7, Bonami (L), Raffaelli 2, Biglino, Pinelli, Finoli 3, Mazzone 6, Pereyra. Non entrati: Ngapeth, Pochini (L), Fontani, Pellegrini, Augero, Coach: Paolo Montagnani.