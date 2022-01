Superlega, Padova gioca bene un set poi cede contro Verona

Derby senza punti. Nell'anticipo dell'11esima giornata di campionato, spostata per la gran parte da marzo al 22/23 gennaio, la Kioene Padova cede in quattro set contro il Verona Volley. Dopo aver vinto il primo, la formazione di Cuttini si è messa all'inseguimento per due set perdendo l'inerzia della gara.

“Sapevamo a che tipo di partita saremmo andati incontro. Verona, - ha commentato coach Cuttini - dal secondo set in poi, ci ha messo molto sotto pressione e noi abbiamo perso l’equilibrio. Il loro cambio di palleggiatore è stato determinante, anche se siamo riusciti a giocarcela nel quarto set. Abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara, poi abbiamo sofferto, in particolare in ricezione. Adesso l’unica cosa da fare è tornare in palestra e continuare a lavorare”.

Il primo è un set decisamente equilibrato, punto a punto fino al 13-13; Padova si porta sul 14-17, Verona si rifa sotto al 17-19 e il finale è una battaglia con due errori di Verona che consegnano il set a Padova 22-25.

Nel secondo set la parità dura fino all’1-1, poi Verona piazza il parziale del 7-1 e Padova prova a rosicchiare un po’ la distanza (10-6), tocca il 14-12, ma Verona rilancia con un 4-0 che vale il 18-12. Il finale dice 25-18.

La musica non cambia nel terzo set (11-5), con la Kioene che non riesce proprio ad avvicinarsi (18-13), prova ad accorciare al 21-18, ma Verona corre per il 25-20. Nel quarto set si riaccende la battaglia del primo con Padova a ritrovare a tratti il vantaggio (4-6 e poi 14-17). Verona impatta 18-18, si arriva al 22-21 poi Verona dà il colpo finale per il 25-21.

Verona Volley: Aguenier 2, Cortesia 9, Magalini ne, Vieira de Oliveira 1, Asparuhov 12, Mozic 30, Nikolic ne 1, Jensen 14, Spirito 0, Qafarena 0, Wounembaina 0, Zanotti 4, Donati (L), Bonami (L). All. Stoytchev.

Kioene Padova: Bassanello (L), Gottardo (L), Loeppky 9, Schiro 1, Vitelli 4, Zoppellari 0, Volpato 6, Bottolo 14, Takahashi 0, Zimmermann 3, Canella 0, Weber 21, Crosato ne, Petrov 0. All.: Cuttini.