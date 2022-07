Superlega, Padova chiude il roster con la promozione di Cengia

Roster blindato con la promozione di un giovane. La Kioene Padova promuove dalla serie B alla Superlega il centrale classe 2001 Riccardo Cengia “Quando mi hanno detto che avrei fatto il salto in SuperLega l’emozione è stata fortissima – ha esordito Cengia – non vedo l’ora di cominciare. Sono successe tante cose velocemente e sto un po’ alla volta metabolizzando tutto. Ho iniziato a giocare a pallavolo tardi, a 15 anni, e adesso sono aggregato ad una squadra nella massima serie, è semplicemente fantastico".

Cengia è cresciuto nelel giovanili dell'Avolley Schio. "Padova è un riferimento per i nostri atleti – ha dichiarato Luca Battilotti, direttore sportivo di Avolley Schio Torrebelvicino – perché è una meta a cui si può ambire seguendo il nostro percorso di crescita. Per noi è un grande orgoglio fornire ragazzi che arrivano ad alti livelli, a maggior ragione perché sono tutti del nostro territorio. Si tratta di una collaborazione che funziona a 360°: sia dal punto di vista tecnico sia per quanto riguarda, ad esempio, l’organizzazione dei centri estivi".