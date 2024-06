Sono entrambe padovane le nuove trionfatrici italiane Under 20 di Beach Volley

Il Campionato Italiano di beach volley ha decretato ieri presso il Lido Le Capannine di Catania i vincitori della tappa siciliana riservata agli Under 20. Nel tabellone femminile hanno trionfato Ilaria Porporati e Giorgia Sambugaro, entrambe originarie di Padova, in quello maschile a vincere invece sono stati Matteo Iurisci e Gabriel Marini da Costa. Porporati e Sambugaro hanno superato in finale per 2-0 (21-13, 22-20) Daria Castaldi e Valeria Priore.

Ilaria e Giorgia grazie al successo nella categoria Under 20 ha ottenuto la wild card per partecipare da oggi alla tappa catanese del Campionato assoluto 2024. Sul gradino più basso del podio, invece, sono salite Francesca Carmaschi e Alessia Arienti che nella finale per il terzo e quarto posto hanno avuto la meglio con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-19) su Lorenza Iurisci e Vivien Di Diego. Le due ragazze padovane sono più di una semplice speranza per quel che riguarda questa disciplina.

Ilaria Porporati ha appena compiuto 18 anni e attualmente occupa la settima posizione nella classifica delle atlete Under 20, mentre in quella assoluta è al 669° posto: finora, oltre al trionfo di Catania, si è distinta nel Campionato Italiano per Società Silver che si è svolto lo scorso aprile a Bologna con una prima posizione più che meritata, senza dimenticare il gradino più basso del podio di un mese prima nella tappa dello stesso evento a Padova.

Giorgia Sambugaro ha invece 19 anni e nelle ultime due stagioni si è fatta notare in B1 con il Volley Clodia: riguardo al beach volley, è dodicesima tra tutte le giocatrici Under 20 e all’873° posto nella classifica assoluta, visto che è stata protagonista del già citato appuntamento bolognese culminato con la vittoria finale.