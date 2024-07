Il volley femminile padovano rimarrà ancora in Serie A: l’annuncio dell’AltaFratte

Come prima, più di prima. Il celebre ritornello della canzone portata al successo quasi settant’anni fa da Tony Dallara potrebbe essere quello giusto per accompagnare la stagione 2024-2025 dell’AltaFratte Padova. Il club pallavolistico di Santa Giustina in Colle, infatti, rappresenterà per il secondo anno di fila il volley femminile padovano disputando la Serie A2, uno scenario che è diventato ufficiale nelle ultime ore. Il diritto sportivo acquisito da Montecchio Maggiore consentirà di rituffarsi nella seconda serie nazionale.

In realtà le voci si inseguivano da più settimane ed il mese di giugno è arrivato solamente a confermare quanto sembrava ormai evidente. La società guidata dal presidente Emanuele Rizzo e dal co-presidente Armando Bezzegato ci riprova e questo dopo un anno che è servito per conoscere una categoria che l’AltaFratte non aveva mai affrontato prima dell’ultima stagione, potendo contare questa volta su un tempo congruo per la formazione del nuovo team, cosa non accaduta la scorsa stagione con la promozione arrivata solamente alle porte dell’estate.

Tramite i canali ufficiali della società, il presidente Emanuele Rizzo ha spiegato come è maturata questa scelta: “Abbiamo preso questa decisione perché ci sentiamo in grado stavolta di sostenere l’assalto delle squadre che affronteremo, la scorsa stagione ci siamo arrivati tardi e conosciuto un mondo troppo grande per la nostra realtà. Stavolta il team sarà diverso, lo staff pure e anche dal punto di vista societario non saremo di fronte ad un altro salto nel buio”.

Gli obiettivi stagionali sono presto detti: “La risposta è un pò la risultante della domanda precedente, vogliamo dimostrare di meritare la categoria, di poterci stare, perché siamo convinti che la nostra realtà meriti assolutamente la serie A2, lo scorso anno abbiamo imparato tante cose, adesso è giunto il momento di metterle in pratica facendo leva sulla grande passione che anima il nostro gruppo di lavoro”.