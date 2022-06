Pallavolo Massanzago in cerca di forze fresche per l'Under 17 e l'Under 19

Come reso noto dalla società Pallavolo Massanzago, è in corso un’importante selezione di nuovi atleti che verranno integrati nei futuri organici delle future Under 17 e Under 19 maschili. Si tratta di un ottimo e prezioso serbatoio di forze fresche per quel che riguarda la prima squadra che nel corso della prossima stagione disputerà ancora una volta la Serie B. Gli interessati a questa iniziativa della compagine padovana possono recarsi al Palazzetto dello Sport di Borgoricco per sostenere due allenamenti di prova.

Le date sono in entrambi i casi due: il 13 giugno si comincerà con l’Under 17 (i ragazzi nati tra il 2006 e il 2008 per la precisione), dalle 18:00 alle 20:00, mentre dalle 20:00 alle 22:00 sarà la volta degli Under 19 (gli atleti nati tra il 2004 e il 2006). Gli stessi orari sono validi per la seconda giornata in programma, quella del prossimo 15 giugno.