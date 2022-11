Superlega, pausa forza per Padova: Covid in casa della squadra avversaria

Week end di riposo forzato. La Pallavolo Padova non sarà in campo fra le mura di casa domenica 6 novembre per la sesta giornata di campionato: l'avversaria, Siena, reduce dalla prima vittoria in campionato con Cisterna, è alle prese con il Covid. Il match sarà rinviata a data da destinarsi.

La prossima sfida di Padova sarà sempre in casa domenica 13 novembre con Milano. La squadra di Cuttini al momento ha sei punti in classifica e già qualche tie break accumulato.