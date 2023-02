Superlega, non sorride Padova: ko con Milano

Una prova che non fa sorridere la Pallavolo Padova. Nella settima giornata di ritorno di Superlega la formazione di coach Cuttini perde 3-1 contro Milano. "E’ un peccato, - ha detto Zoppellari a fine match - perché eravamo riusciti a recuperare la partita. Purtroppo siamo mancati in alcuni momenti e in certi fondamentali, ma Milano ha fatto una buona gara e vanno fatti i complimenti a loro. Non dobbiamo guardare la classifica, pensiamo di partita in partita, sappiamo che la salvezza dipende da noi, poi i risultati delle altre non ci interessano".

Inizio di gara equilibrato, con le squadre che si danno battaglia punto sul punto fino al 9-9. Un muro subito da Petkovic e un fallo in attacco fischiato ai bianconeri permettono a Milano di scavare il primo break dell’incontro (13-9) e Cuttini chiama time out. Al rientro la musica non cambia e i padroni di casa premono sull’acceleratore non concedendo chance a Padova. Un attacco in diagonale di Ishikawa sancisce la fine del set, dopo un timido tentativo di rimonta degli ospiti (25-18).

Nel secondo parziale si assiste ad un avvio simile al precedente, poi però è la squadra di Cuttini a strappare. Sale in difesa e in attacco è incisiva, riuscendo a mettere in difficoltà Milano in tutti i fondamentali (19-22). Nel finale i meneghini tornano a contatto, ma un attacco di Asparuhov è decisivo per rimettere la partita in parità (23-25).

La squadra di Piazza parte forte nel terzo set, firmando subito un break (3-0). Milano mantiene un margine rassicurante per buona parte del parziale, fino a quando un doppio muro subito dai bianconeri gli dà il massimo vantaggio (+6). Cuttini ferma il gioco, ma il finale è tutto a tinte lombarde e viene chiuso 25-20 da Ebadipour.

Approccio migliore da parte degli ospiti nella quarta frazione, le buone percentuali offensive sono accompagnate da qualche errore di Milano, che però riesce a raggiungere la parità a quota 9. Con il passare dei punti e dei minuti Ishikawa e compagni allungano e non rendono colmabile il gap. 3 punti per i padroni di casa che chiudono 25-19.

Allianz Milano – Pallavolo Padova 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-19)

Allianz Milano: Mergarejo 4, Vitelli 8, Loser 10, Ishikawa 19, Porro, Patry 22, Pesaresi (L), Piano, Ebadipour 10. Non entrati: Lawrence, Bonacchi, Fusaro, Colombo (L). Coach: Roberto Piazza.

Pallavolo Padova: Asparuhov 8, Crosato 6, Volpato, Takahashi 11, Saitta, Petkovic 18, Zenger (L), Gardini 1, Guzzo 2, Zoppellari, Desmet 1, Canella 4. Non entrati: Lelli (L), Cengia. Coach: Jacopo Cuttini.