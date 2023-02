Superlega, Padova raddrizza una partita storta ma ha la meglio Verona

Una lotta incredibile e una Padova che ci ha creduto fino alla fine. Tie break nel derby del Veneto e vince Verona 2-3. "Abbiamo fatto una grande rimonta. Siamo soddisfatti, - dice Gardini - anche se per come si era messa, avremmo addirittura potuto portare a casa un punto in più. E’ un punto importante che ci avvicina un po’ all’obiettivo, ma la strada è ancora lunga. La mia partita? Quando gioco con continuità e do una mano alla squadra sono davvero felice e spero di farlo ancora da qui a fine stagione".

Buon approccio da parte dei bianconeri che trovano diverse soluzioni in battuta che mettono in difficoltà Verona. Stoytchev chiama time out dopo un ace di Petkovic (13-12), ma nessuna delle due squadre riesce guadagnare un po’ di margine. L’allungo lo firmano gli ospiti grazie a degli attacchi insidiosi di Magalini e Keita (21-18). Cuttini ferma il gioco, ma gli scaligeri mantengono il vantaggio e chiudono il primo set 21-25.

Nel secondo parziale è ancora Padova a partire meglio, ma la squadra di Stoytchev non vacilla e impatta nel punteggio a quota 11. Da qui in poi sono gli ospiti a prendere in mano le redini del gioco e infilano un break di 6-1 (12-18) che risulterà decisivo. I padroni di casa, nonostante 7 punti consecutivi (2 muri di Guzzo) non riescono ad agguantare la parità e Verona incassa anche la seconda parte di gara: 22-25.

Punto a punto, invece, in avvio di terzo set. Tra le fila bianconere Gardini e Guzzo danno garanzie, tanto che arriva lo strappo di Padova a metà set (+3). Padova è precisa in battuta, attacca bene e approfitta anche di un po’ di nervosismo della squadra scaligera. La battuta in rete di Mozic (sanzionato un cartellino giallo per reiterate proteste) permette ai bianconeri di riaprire la gara (25-20).

Padova sfrutta l’onda emotiva del set appena vinto e inizia bene la quarta frazione (11-6) e Stoytchev interrompe la gara. Al rientro Keita e Grozdanov mettono in difficoltà la difesa patavina, ma i bianconeri limitano i danni (18-16). Gli ospiti raggiungono la squadra di Cuttini sul 23 pari. In un finale palpitante la spunta Padova (29-27), si va quindi al tie break.

Nel quinto set botta e risposta continuo tra le due formazioni. Saitta orchestra con ordine il gioco, mentre Verona cala leggermente sia in difesa che in attacco, tuttavia non concede a Padova di allungare con un largo margine nel punteggio. Nel finale tesissimo ha la meglio Verona, che sfrutta il turno in battuta di Keita che con 2 ace regala 2 punti ai suoi.

Pallavolo Padova – WithU Verona 2-3 (21-25, 22-25, 25-20, 29-27, 17-19)

Pallavolo Padova: Asparuhov 4, Crosato 4, Volpato 5, Takahashi 18, Saitta 1, Petkovic 9, Zenger (L), Gardini 20, Guzzo 11, Zoppellari 1, Canella 5, Desmet 2. Non entrati: Lelli (L), Cengia. Coach: Jacopo Cuttini.

WithU Verona: Mozic 20, Grozdanov 4, Cortesia 10, Magalini 12, Spirito 3, Keita 22, Gaggini (L), Sapozhkov 10, Raphael. Non entrati: Jensen, Menazza (L), Mosca, Zanotti. Coach: Radostin Stoytchev.