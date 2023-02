Superlega, punti d'oro per Padova: battuta Monza

Padova conquista 2 punti di platino all’Arena di Monza e sale così a 18 punti, a +3 su Siena e +2 su Taranto (i toscani hanno giocato una gara in meno). Sotto 2 set a 1, la squadra di Cuttini sfodera gli artigli, rimette la gara in parità e conquista anche quel tie break che non aveva sorriso domenica scorsa. Il capitano bianconero Marco Volpato eletto mvp della gara (ben 6 muri per lui), mentre il top scorer è stato Takahashi con 21 punti (4 ace, 1 muro e 57% di efficacia). "Sono due punti pesantissimi. Non era facile dopo un quarto set in cui abbiamo dato veramente tutto. Siamo stra felici perché venire qui a vincere non era facile, ma è da una settimana che ci prepariamo per questo. Siamo vivi e carichi per andarci a prendere la salvezza e stasera, ancora una volta, lo abbiamo dimostrato" ha detto Volpato a fine match.

Avvio convinto di Padova che, dopo 2 ace di Takahashi e un muro costringe Eccheli al time out (1-4). I bianconeri arrivano fino al +5, poi Monza trova più certezze affidandosi a Grozer e Davyskiba (-2). Takahashi continua a incidere in battura, dà nuovo ossigeno ai suoi e rimette alle corde i padroni di casa (14-18). Galassi e compagni reagiscono e impattano a quota 22 e, nel finale punto a punto, la spunta Padova ai vantaggi (24-26).

Nel secondo set Monza vuole mettere la gara sui propri binari e preme fin da subito. Una buona varietà in attacco e un servizio più insidioso spingono i brianzoli sul 10-6. Cuttini ferma il gioco. Con il passare dei minuti i lombardi incrementano il vantaggio e non lasciano scampo ai bianconeri, fino ad arrivare all’attacco out di Volpato che vale il 25-17 finale.

Il terzo set si gioca sul filo dell’equilibrio. Nessuna delle due squadre riesce ad allungare nel punteggio in modo deciso, tanto che il primo time out viene chiamato da Padova sul 17-14. A questo punto, però, la squadra di Eccheli accelera con una serie di battute velenose mette alle strette gli ospiti, che non riescono rompere il muro monzese. E’ lo strappo decisivo e Monza incassa così il primo punto della giornata (25-17).

In avvio di quarto set la Vero Volley scava subito un margine importante (12-8) con una Padova che fatica a trovare le giuste contromisure. Nuovamente Takahashi suona la carica e riporta i suoi a -1 e questa volta a Eccheli a fermare il gioco (15-14). Al rientro Padova ritrova incisività in attacco e solidità a muro e scavalca i padroni di casa (18-21). Monza non rientra più, la squadra di Cuttini fa suo il quarto set e rimanda ogni discorso al tie break.

L’ultima frazione è tiratissima con le squadre che si danno battaglia ad ogni punto. Si cambia campo sull’8-7 patavino e si prosegue in totale equilibrio fino a quando il muro dell’MVP Volpato regala la vittoria ai bianconeri (15-13).

Vero Volley Monza – Pallavolo Padova 2-3 (24-26, 25-17, 25-17, 20-25, 13-15)

Vero Volley Monza: Davyskiba 13, Galassi 13, Maar 20, Zimmermann 2, Grozer 14, Federici (L), Marttila, Hernandez, Di Martino 7, Swarc 2. Non entrati: Visic, Marttila, Pirazzoli, Magliano (L), Beretta. Coach: Massimo Eccheli.

Pallavolo Padova: Asparuhov 1, Crosato 4, Volpato 9, Takahashi 21, Saitta 2, Petkovic 17, Zenger (L), Gardini 15, Guzzo 1, Zoppellari, Desmet, Canella. Non entrati: Lelli (L), Cengia. Coach: Jacopo Cuttini.