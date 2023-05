Superlega, capitan Volpato saluta la Pallavolo Padova dopo 11 anni

Dopo 11 anni Marco Volpato non indosserà più la maglia bianconera della Pallavolo Padova. Il capitano, leader e punto di riferimento dello spogliatoio degli ultimi anni ha deciso di intraprendere una nuova sfida. Un sentito ringraziamento da parte di tutte le componenti della società bianconera, orgogliosa di aver condiviso insieme a “Fox” tutte le emozioni dell’ultimo decennio.

"Prima o poi questo giorno era destinato ad arrivare. Ho pensato diverse volte a come poteva essere, ma pensarlo è decisamente diverso dal viverlo. In questo momento sto provando tantissime emozioni: a Padova lascio non solo il cuore, ma anche amici e una società che per me è sempre stata una grande famiglia e di questo non posso che esserle grato. Ho perso il conto dei ricordi che ho raccolto in questi anni, ma li porterò sempre con me, per tutta la vita. I momenti indimenticabili che ho vissuto a Padova sono unici, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano. La vittoria del campionato e della Coppa Italia di A2 sono state le prime grandi emozioni forti, ma anche l’esordio in SuperLega, il raggiungimento dei PlayOff scudetto o le ultime due salvezze raggiunte all’ultimo respiro non sono da meno".

"Se ho vissuto tutto questo devo ringraziare la società, che da subito mi ha dato fiducia, una fiducia ribadita per 11 anni, anche con il ruolo di Capitano. Sono cresciuto anche per merito dei compagni che ho avuto, dai quali ho sempre imparato qualcosa. Spero, anche in piccola parte, di aver contribuito anch’io alla crescita di qualche compagno di squadra e di essere stato di supporto come lo sono stati tutti per me. Ho sempre dato il massimo per Pallavolo Padova, esattamente come la società ha fatto con me e tutti i ragazzi che vengono a giocare qui: far sentire i giocatori non solo tali, ma parte integrante di una famiglia che vanta una lunga storia alle spalle".

"Sono orgoglioso di aver trascorso a Padova gran parte della mia carriera, una città che mi ha dato tantissimo e alla quale sarò legato per sempre. Ora è arrivato il momento di voltare pagina e di iniziare una nuova avventura, con la consapevolezza che un pezzo del mio cuore sarà sempre bianconero".