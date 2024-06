“Paola Egonu non è stata diffamata”: archiviata la querela contro il generale Vannacci

Si è conclusa con un’archiviazione la querela della pallavolista veneta Paola Egonu contro il generale Roberto Vannacci, neoeletto al Parlamento Europeo. La campionessa originaria di Cittadella aveva citato Vannacci accusandolo di diffamazione in seguito a una frase comparsa nel suo libro “Il mondo al contrario”. Ecco le parole contestate: “Anche se Paola Egonu è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità”. La richiesta della Procura di Lucca è stata accolta dal gip Alessandro Dal Torrione.

In poche parole, la frase è stata ritenuta “impropria e inopportuna”, ma al tempo stesso “non risulta tuttavia emergere un superamento del limite della continenza che possa dirsi indicativo della volontà, da parte dell'indagato, di offendere gratuitamente la reputazione di Egonu, di denigrarla, di sminuirne il valore, di portare un attacco indebito alla persona”. Non sono state concesse nemmeno ulteriori indagini come aveva richiesto l’avvocato di Paola Egonu. Proprio il legale della giocatrice del Vero Volley Milano è stato conciso ma chiarissimo subito dopo la sentenza, non escludendo altre azioni nei prossimi mesi, a causa di quella che è stata definita una “decisione inaccettabile”.