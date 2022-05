Finale play-off: Monselice batte nuovamente Mantova e conquista la Serie A3!

Una data e un’ora che passeranno alla storia della Tmb Monselice: il 28 Maggio 2022 ore 21:26. Numeri che segnano definitivamente il salto di categoria con la promozione in serie A3 della squadra padovana. Una promozione fatta di tanti sacrifici ma anche e soprattutto in questo ultimo campionato segnata dal record in campionato di 22 vittorie consecutive e una sola sconfitta, quella ad Ongina nella prima gara di play-off che è stata forse più salutare nell’animo della squadra che deleteria. Onore agli avversari del Gabbiano Mantova, la prima, nella persona del suo presidente a gare i complimenti al Monselice ma che nell’arco dei due incontri, non è riuscita a mettere freno a Drago e compagni apparsi in questi sette giorni nettamente superiori ai lombardi.

I numeri sono confermati anche nel 3-1 di uno straripante e rumoroso palasport di Schiavonia con un 50% in attacco per la Tmb contro il 32 di Mantova con ancora il muro a dettar legge (11-7). Il tutto condito dalla “rabbia” di capitan Drago (22 punti personali) e la regolarità del resto della squadra. Primo set che si apre decisamente in salita per Monselice che parte abbastanza contratto e quasi logico è il 3-1 al passivo. Il pubblico da subito sorregge la squadra che impatta sul 4-4. Frazione che scivola in perfetto equilibrio solo per pochi punti (8-7). Vianello e il solito Drago si prendono carico dei palloni pesanti e Beccaro se ne rende conto da subito con coach Serafini costretto a due tempi ravvicinati (10-14 12-17).

Pause che portano pochi effetti, soprattutto nella mente del Gabbiano che scivola per lo 0-1 con l’ace di Drago che firma il 25-18. Secondo set, quello della storia, di fatto Mantova lo gioca a sprazzi ma per colpa di una Tmb tensionata al punto giusto per non permettere nessun spazio agli avversari. E la prova effettiva si vede nel punteggio con Monselice che di fatto doppia gli avversari già dalle prime battute (4-8 6-12). Per il Gabbiano resta qualche sprazzo mostrato da Scaltriti e Cordani ma la Tmb è implacabile (12-21). L’errore dai nove metri degli ospiti per le statistiche è il 25-15 ma la serie A3 per Monselice.

Il pubblico esplode, i ragazzi pure e Gianluca Garghella, speaker d’eccezione, fa il resto. Il terzo set e il quarto set, di fatto sono una pro-forma per finire la serata con i due allenatori che danno spazio a chi ha giocato meno ma che hanno contribuito e non poco durante gli allenamenti settimanali. E a chiudere il punto del quarto set è proprio uno di questi, Stefano Trentin. La festa può iniziare. Il tabellino del match:

TMB MONSELICE-GABBIANO MANTOVA 3-1 (25-18, 25-15, 20-25, 25-20)

Tmb Monselice: Beccaro 1, Drago 22, Borgato 8, Vianello 14, De Grandis 6, De Santi 4, Lelli (L), Bacchin 4, Dainese 2, Semeraro 2, Trentin 1, Perciante, Rizzato. All: Cicorella

Gabbiano Mantova: Quartarone 2, Cordani 10, Scaltriti 12, Gola 9, Miselli 2, Zanini 6, Catellani (L), Lorenzi 1, Di Bernardo 1, Artoni 5, Bigarelli 1, Garro, Lanzara. All: Serafini