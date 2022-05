Play-off Serie B: Massanzago perde anche gara 2 con Mantova e dice addio al sogno promozione

La Pallavolo Massanzago termina la sua fantastica stagione in Serie B con una doppia sconfitta contro il Gabbiano Mantova. Il sogno della promozione è svanito proprio nei play-off, visto che saranno i lombardi a sfidare la TMB Monselice nella finale che darà accesso alla Serie A3 di volley maschile. Dopo lo 0-3 dell’andata, a Borgo Virgilio i gialloneri non sono riusciti a compiere il miracolo contro una squadra di una categoria superiore.

Resta l'immenso orgoglio per aver raggiunto un obiettivo storico, per aver riempito nuovamente il palazzetto dopo tanto tempo, per aver fatto divertire e appassionare tutti i tifosi. Di sicuro questi play-off non sono la fine, ma l'inizio di un nuovo capitolo tutto da scrivere. Per quel che riguarda il match, purtroppo non c’è stata storia fin dai primi scambi.

Vale la pena sottolineare come la miglior performance di Massanzago ieri sera sia stata quella del terzo set, quando i giochi erano già fatti, per la precisione i 21 punti ottenuti dai padovani. I primi due parziali, al contrario, hanno evidenziato un gap difficile da colmare nel corso di un serata. Il prossimo anno dovrà essere decisivo per riprovarci, la Serie A3 non è poi così lontana. Il tabellino del match:

GABBIANO MANTOVA-PALLAVOLO MASSANZAGO 3-0 (25-16, 25-15, 25-21)

MANTOVA: Miselli, Scaltriti, Bigarelli, Cordani, Zanini, Quartarone, Catellani, Gola, Artoni, Garro, Di Bernardo, Lanzara. All. Serafini

MASSANZAGO: Bosetti, Barutta, Casarin, Scattolin D., Liberalesso, Ballan, Nodari (L), Pettenuzzo, Scattolin A., Porporati, Todaro. All. Falcini