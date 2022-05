Play-out B1: l'Alia Aduna Padova centra la salvezza, inutile la vittoria di Conegliano

L’Alia Aduna Padova Women centra il traguardo salvezza al culmine di un rush finale che ha consentito di rovesciare tutti i pronostici. La squadra di Lorenzo Amaducci, nella gara di ritorno dei play out, vince i primi due set al PalAntenore con Conegliano (poi la sfida finisce 3-2 per le trevigiane, quando però non ha più nulla da dire) e si guadagna la permanenza in B1 lanciando la festa in campo e in tribuna, sotto gli sguardi di sponsor e amministrazione comunale. Il primo set procede in equilibrio punto a punto, con l’Alia Aduna che prova ad allungare ma Conegliano che risponde sempre (15-15). Bisio, Avanzo e ancora Bisio dai nove metri firmano un primo importante break (19-17), con Blasetto che allunga (21-18) e un paio di errori di Conegliano che aprono la strada al set ball firmato Blaseotto (25-21).

Nel secondo parziale invece le padrone di casa allungano in avvio (9-5 di Bisio) e mantengono il vantaggio allungando nel finale (18-13 con due attacchi ancora di Bisio) prima del tocco di Colombano che vale il 2-0 e quindi la salvezza. La partita a questo punto non ha molto da dire, con Amaducci che dà la possibilità di far parte della festa a tutto l’organico e il 3-2 finale per Conegliano che non cambia il verdetto finale.

“Una grande gioia per il risultato raggiunto – il commento di Amaducci - Com’era prevedibile non è stata una bella partita, noi avevamo l’obiettivo di conquistare due set. Il primo è stato combattuto, nel secondo loro hanno cominciato a pagare il fatto di essere in formazione rimaneggiata. Vinti i due set è stata una festa". Una festa che ha coronato una stagione non certo facile: “Il primo ringraziamento va a tutto lo staff che ci ha sempre seguito con attenzione e professionalità – conclude Amaducci – Soprattutto nei momenti difficili ci sono stati vicini e questo è stato fondamentale”.

“Non è stato un anno facile per nessuno e per noi è stato particolarmente complicato – spiega il direttore sportivo Federico Trevisan. La salvezza è comunque il coronamento di un campionato che ci ha visti vincere undici gare su 22 e fare 31 punti. Questa è la base per poter pianificare la prossima stagione nel migliore dei modi per far crescere questo progetto, per far diventare l’Aduna Padova Women punto di riferimento sul territorio. Ringrazio gli sponsor e l’assessore Bonavina che hanno voluto essere presenti nel momento decisivo della stagione assieme a tanti tifosi”. Il tabellino del match:

ALIA ADUNA PADOVA-TEAM CONEGLIANO VOLLEY 2-3 (25-21, 25-17, 16-25, 24-26, 16-18)

PADOVA: Celegato, Grandis, Grazia, Blaseotto, Cavalera, Varagnolo, Miecchi, Avanzo, Tiozzo, Boscolo, Bisio, Colombano. All: Amaducci.

CONEGLIANO: Barcellini, Wabersich, Volpin, De Stefani, Menegaldo, Pesce, Zia, Alessandria, Nordio, Ceschin (L), Florian, Saccon. All. Martinez