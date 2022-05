Play-out Serie B: Valsugana vince anche il derby di ritorno con l'Aduna e si salva

Il secondo atto dei playout emette il verdetto salvezza per il Venpa Cib Unigas. Un 3-0 combattuto contro un'Aduna che di certo non ha fatto da sparring-partner, fatto di tenuta mentale e grande freddezza nei momenti chiave. Stagione con molti altri e bassi, ma questo sarà da esaminare a sangue freddo: ora è il momento di festeggiare! Coach Scaggiante manda in campo Italiano in regia, Schiro martello, in banda Maniero e Rossignoli, al centro Salmaso e Martinello, libero Rizzi. Coach Riato sceglie Zanatta al palleggio, Marcovecchio opposto, Pravato e Sorgato schiacciatori, centrali Sartorato e Melilli, libero Andriano. Parte meglio l'Aduna che fa capire di crederci sul muro di 10 (1-4).

Non resta a guardare il Valsugana che difende molto e perviene presto al pari con Rossignoli (5-5). Le squadre giocano a viso aperto senza timore. Sbaglia molto meno il Venpa Cib, particolarmente concentrato, così sull'ace di Martinello tenta una piccola fuga (11-07). I rossoblù restano sul pezzo, sporcano a muro e capitalizzano le mirabolanti difese di Rizzi con il gioco vario imposto da Italiano. Un altro ace, questa volta di Salmaso, sembrano indirizzare il set (18-13).

L'Aduna combatte e sul turno di Pravato scardina il sistema ricettivo locale, ricucendo sulle bordate di Sorgato e Pravato dai lati ed infliggendo un muro sempre con Sorgato (18-17). Serve una bomba in diagonale confezionata da Schiro per porre fine all'emorragia, ma ormai è punto a punto, anche se è la squadra di casa a sprecare con un paio di attacchi out (23-22). Arriva l'errore anche da parte ospite, al servizio: doppio set-ball, al secondo tentativo punisce Schiro (25-23). In regia innesto di Vianello nelle fila ospiti, subentrato già nel corso del primo parziale. Molto intensa ed equilibrata la prima parte del secondo set, con molti scambi prolungati ed acrobazie degne di note.

Prima fiammata con l'ace di Marcovecchio (09-11), dai nove metri risponde Maniero (11-11). Sono due punti dalla linea di fondo che fanno da spartiacque verso una fase in cui le due contendenti rischiano di più in battuta e le azioni diventano più brevi o meno pulite, con piccoli filotti di punti a premiare ora l'una, ora l'altra, ma infine nessuna (15-15). Rossignoli in battuta dà un assaggio agli ospiti del calice amaro che versano i centrali rossoblù quando salgono in giostra e pongono fine all'altalena: ace di Salmaso, seguito dal muro di Martinello, poi Salmaso non fa Paganini e si ripete (23-18). Un attacco out consegna il set al Venpa Cib Unigas, ora certo almeno del set di spareggio nel caso si mettesse male la situazione (25-19). Si fa preferire l'approccio di casa nel terzo set, con cambio-palla fluido e contrattacco letale (6-3).

Nel Ravagricola fanno male ancora Pravato e Sorgato: anche su palla difficile da gestire picchiano con coraggio come se non ci fosse un domani (8-9). Un ace di Rossignoli aggiusta la situazione (10-09): la battuta ha scelto davvero un ottimo giorno per essere un fattore chiave a favore rossoblù (non solo per numero di ace a fronte dei pochi errori, ma anche per l'incisività e gli effetti sulla ricezione avversaria). L'Aduna non si scompone e con pazienza rimane aggrappata alla speranza, trovando buone ricostruzioni ed un muro di Sorgato (18-20). Martinello e Schiro ripagano con la stessa moneta a muro (21-20).

La palla ora scotta e c'è qualche inevitabile errore o imprecisione su entrambi i lati, dovuti alla tensione (23-23). La brama e fame di vittoria Valsugana hanno nella difesa acrobatica di Schiro (non esattamente un marchio di fabbrica) il simbolo della serata: Rossignoli arma il suo braccio ed esplode un colpo micidiale (24-23). Il pubblico scandisce il ritmo con le mani e ha il suo eroe in Salmaso che fa la voce grossa a muro: può partire la festa (25-23). Il tabellino del match:

VENPA VALSUGANA-ADUNA PADOVA RAVAGRICOLA 3-0 (25-23, 25-19, 25-23)

VALSUGANA: Fagiuoli 0, Zannini ne, Favaron ne, Perodi 0, Salmaso 7, Italiano 2, Martinello 13, Schiro 16, Rizzi (L), Perazzolo 0, Pagliarin ne, Loro ne (L), Maniero 6, Rossignoli 9; allenatore Scagliante

ADUNA: Pravato 12, Zanatta 1, Michieli 0, Sorgato 12, Marcovecchio 7, Melilli 8, Sartorato 5, Convento 0, Vianello 2, Ribon ne, Uliana (L), Andriano (L), Sella 0; allenatore Riato