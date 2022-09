Il precampionato della Tmb Monselice prosegue in maniera positiva: battuto il Legnago

Passo dopo passo. Continua il precampionato, continuano gli allenamenti, continua il duro lavoro di ragazzi e team per arrivare preparati alla prima partita nella massima serie. Giovedì sera la Tmb Monselice ha infatti disputato una seconda amichevole, questa volta contro il Legnago, squadra di serie B con cui i ragazzi si erano confrontati in passato. E la meglio l'hanno avuta proprio i padovani, vincendo nettamente 3-0. È il chiaro segnale che la neopromossa in A3 sta lavorando bene e che l’amalgama è già molto buono, non certo un dettaglio secondario in vista dell’inizio del campionato. Il programma degli allenamenti congiunti non è però finito qui. La prossima sfida é programmata per sabato 17 settembre alle ore 17:00 sempre al Palasport di Schiavonia contro i compagni di lega del Volley Team Club di San Donà. L’ingresso sarà gratuito e ci si aspetta un buon numero di tifosi al seguito della Tmb.