I primi passi di una nuova stagione per l'Alia Aduna Padova

Girone C

Serie B1 Femminile Girone C

Con la conferma di Lorenzo Amaducci alla guida della B1, prende il via la nuova stagione 2022/2023 di Aduna Padova Women. Il tecnico padovano continuerà il suo percorso sportivo con la società del presidente Frizzarin, trovando nella continuità del lavoro il primo importante valore aggiunto della formazione di B1.

“Sono molto contento di proseguire la collaborazione con Aduna. Mi gratifica ancora di più la consapevolezza che il lavoro tecnico sia apprezzato, il percorso condiviso e intrapreso con la società nella stagione precedente è solo all’inizio e sono felice di poterlo portare avanti”.

Confermato praticamente in blocco lo staff tecnico di Padova Women. Il continuo lavoro sul giovanile e lo sviluppo delle categorie rivolte alle più piccole (Minivolley, Under 12 e Under 13), infatti, porterà ad un consolidamento e un ampliamento del gruppo allenatori.

“Di comune accordo tra allenatori e società abbiamo deciso di specializzarci. Per questo nella prossima stagione mi dedicherò unicamente al gruppo della serie B, mantenendo però una forte condivisione con tutto lo staff dal minivolley all’under 18 che verrà integrato. La continuità e il lavoro tra gli staff delle varie categorie è fondamentale per poter garantire un ricambio alla prima squadra.”