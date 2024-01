Un quarto posto che inganna: l’Eagles Vergati Sarmeola corre come la capolista

Gli appassionati di pallavolo in cerca di emozioni forti, possono trovarne a volontà nel girone C della Serie B2 femminile. Si tratta di un raggruppamento in cui la presenza di squadre padovane è piuttosto nutrita (ben 4 su 14) e la bagarre in testa rende il campionato ancora più intrigante. Al primo posto c’è l’Officina del Volley di Ponte San Nicolò che ha 31 punti, seguita a una sola lunghezza dall’USMA Padova e da Chions. A quota 28 e in quarta piazza c’è invece l’Eagles Vergati Sarmeola, compagine che gioca i propri match casalinghi a Rubano e che rappresenta un caso molto particolare di questa categoria.

Le ragazze guidate in panchina da Antonio Civiero hanno lo stesso ruolino di marcia delle tre avversarie che le precedono in classifica, vale a dire 10 vittorie e 3 sconfitte. Saranno dunque i dettagli a stabilire alla fine della regular season chi potrà salire in B1 e partecipare ai play-off promozione. L’Eagles Vergati ha tutte le carte in regole per un posto al sole: a dirlo sono i risultati ottenuti sul campo, nonostante un avvio non proprio semplice. Il club padovano ha infatti perso le prime due gare di campionato contro Blu Team Pavia di Udine e Chions, prima di inanellare altrettanti successi. Villa Vicentina e USMA Padova sono state le due gioie che hanno sistemato la classifica, poi la capolista Officina del Volley si è imposta nel derby.

Da quel momento le rubanesi non si sono più fermate, mettendo in fila 8 vittorie consecutive che hanno permesso di scalare una posizione dopo l’altra. Il ritorno in campo per la prima gara del girone di ritorno è in programma per sabato 10 febbraio, quando l’Eagles Vergati avrà la possibilità di riscattare il già citato ko subito dalla Blu Team. Dove può arrivare questa squadra?

Tramite i canali ufficiali, coach Civiero è stato molto chiaro: “Gli obiettivi sono innanzitutto quelli di continuare a migliorare, giocare una pallavolo ancora migliore e rimanere competitivi fino alla fine, quindi senz’altro fare più punti rispetto al girone di andata. La prima parte del calendario è difficile e nello stesso tempo stimolante perché incontriamo praticamente tutte le squadre in corsa per i primi due posti, alle quali vogliamo dimostrare di essere diversi e migliorati rispetto all’andata”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “In generale non siamo considerati tra le squadre favorite e a noi va bene, così abbiamo un ulteriore stimolo a puntare in alto. Credo che sarà fondamentale avere continuità di rendimento, consapevoli che le difficoltà saranno tante, ma non ci dovranno spaventare, in quanto abbiamo una rosa completa nella quale tutte le atlete stanno dando il loro prezioso contributo. E anche questo, a mio avviso, sarà un fattore determinante”.