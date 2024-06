Record mondiale di velocità per Paola Egonu: la sua schiacciata raggiunge i 116 km/h

Paola Egonu batte…Paola Egonu. È questa una delle curiosità dell’ultimo match disputato dalla Nazionale Femminile di volley guidata da coach Velasco: le Azzurre hanno perso al tie-break contro il Brasile nel corso della seconda fase della Nations League ma possono comunque “consolarsi” con il record di cui è stata protagonista la giocatrice originaria di Cittadella.

L’opposto della Vero Volley Milano ha stabilito il nuovo primato per quel che riguarda la velocità di un singolo attacco, facendo registrare 116 chilometri orari proprio nell’incontro contro le verdeoro. È un dato impressionante ma che non stupisce più di tanto chi conosce bene Paola. Il precedente record apparteneva infatti sempre alla pallavolista veneta che si era fermata poco al di sotto dei 113 chilometri orari (112,7 per la precisione, nel 2022 e sempre nella stessa manifestazione e contro lo stesso avversario).

A proposito di primati, Paola Egonu ne vanta diversi per quel che riguarda la nostra Serie A. Ad esempio, è ancora imbattuta la sua impresa del 2020 quando fu capace di realizzare ben 47 punti in una sola partita (durante Conegliano-Novara, gara-1 della finale scudetto): in questa speciale classifica, tra l’altro, risulta persino al secondo e al terzo posto (con, rispettivamente, 46 e 44 prodezze).