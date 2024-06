A Rubano il volley è sinonimo di successo: gli straordinari risultati dell’Eagles Patavium

Nello stemma di Rubano si può apprezzare un disegno molto particolare, un’ala sostenuta da un artiglio. È forse l’immagine che meglio rappresenta l’ultima stagione sportiva, appena conclusa, della società pallavolistica di questa città, l'Eagles Patavium, un club capace di ritagliarsi più di una soddisfazione e di inorgoglire un intero territorio. Gli atleti e le atlete del sodalizio padovano infatti hanno difeso letteralmente con gli artigli qualsiasi pallone, volando verso obiettivi che sono il frutto di un meticoloso lavoro a livello di base.

La stagione 2023-2024 verrà ricordata a lungo soprattutto per l’incredibile promozione in B1 della prima squadra: dopo un inizio un po’ complicato di campionato e una lunga rincorsa, le ragazze guidate in panchina da coach Civiero sono riuscite a conquistare i play-off e poi a trionfare nel sentitissimo derby contro l’Officina del Volley di Ponte San Nicolò. Nel complesso, però, ci sono state altre ciliegine sulla torta, nello specifico 4 finali regionali, 3 titoli provinciali, 7 squadre qualificate alle fase di Eccellenza Provinciale e 5 formazioni su 10 categorie capaci di passare alla fase regionale.

È un trend positivo che ha coinvolto sia le squadre femminili che quelle maschili, partendo dall’Under 12 e arrivando fino all’Under 19. È anche il segno di come si lavori bene a Rubano, con staff di prima scelta e di assoluta capacità e professionalità. L’importanza del settore giovanile per l’Eagles Patavium si avverte nettamente nell’ultima collaborazione appena ufficializzata.

È nata infatti in questi giorni una partnership davvero promettente con la Polisportiva Brentella, un accordo che la vicepresidentessa Giovanna Milani ha così spiegato: “In questa stagione, guardando solo alle Under 12 e 13 maschili, i coach si sono trovati ad allenare 17-18 ragazzi, un lavoro impegnativo e difficile, senza contare che in partita ne vanno solo 14. Davanti a questa situazione ho chiesto aiuto alla Polisportiva Brentella, ispirata ai nostri stessi valori nello sport che portano ad aprire le porte a tutti i ragazzi. Questa società non ha numeri molto elevati nella pallavolo per cui a volte fa fatica a formare una squadra. Per questo ci siamo chiesti: perché non metterci insieme per arrivare entrambi ad organizzare gruppi con numeri adeguati sia a livello di allenamenti che di attività agonistica? La risposta è stata sicuramente positiva e da tale sinergia possiamo ora beneficiare tutti anche perché porta anche ad allargare il numero di palestre usufruibili, altro nostro problema”.