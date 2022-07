Samuel Dietre è il primo nuovo acquisto della TMB Monselice per la Serie A3

Primo volto nuovo per la TMB Monselice che ingaggia il giovane Samuel Dietre, classe 2000, schiacciatore di proprietà del Trentino Volley. Per il nuovo giocatore della formazione padovana, nonostante la giovane età la categoria non è nuova avendo militato in A3 prima a Trento poi a San Donà. Lo scorso anno, pur avendo ricevuto molte proposte da team del Sud Italia, ha preferito lo studio (è prossimo alla laurea) alla pallavolo scendendo di categoria in serie B col Bolghera Trento.

Ecco le sue prime parole da atleta della TMB: “Arrivo a Monselice con molto entusiasmo e gran voglia di far bene, cosa che ho sentito anche al telefono da coach Cicorella con il quale condivido il tifo per l’Inter. Non nego poi che la scelta di Monselice è stata anche facilitata dalla volontà di avvicinarmi alla mia ragazza, veneta di Chioggia. Mi aspetto un campionato duro ma non impossibile, so e sappiamo già che ci saranno delle squadre veramente forti ma la forza e la coesione del gruppo di ragazzi che troverò sarà determinante per disputare un campionato non impossibile”.