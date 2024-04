San Martino di Lupari si tinge d’Azzurro: Ilenia Moro convocata in Nazionale

Prenderà ufficialmente il via lunedì 8 aprile la stagione della nazionale femminile che lavorerà al Centro Pavesi di Milano fino a venerdì 12. Per il primo collegiale dell'anno il commissario tecnico Julio Velasco ha convocato sedici atlete che hanno concluso l'attività di club. Nei prossimi collegiali si aggiungeranno progressivamente altre giocatrici che termineranno gli impegni con le rispettive squadre. Tra le convocate c’è una giocatrice originaria di Castelfranco Veneto ma proveniente da San Martino di Lupari, il libero Ilenia Moro, punto di forza dell’Unionvolley Pinerolo in Serie A1.

La splendida stagione delle piemontesi è andata di pari passo con quella della giocatrice 25enne tanto è vero che attualmente occupa la tredicesima posizione nella Top-20 delle migliori ricevitrici del campionato. Nata il 5 febbraio del 1999 Ilenia Moro ha militato per diverse stagioni nel Le Ali Padova, prima nel settore giovanile poi in prima squadra (B1). Nel 2016, a Bassano disputa ancora una stagione in B1 con il Volley Bruel per poi fare il salto di categoria l’anno successivo approdando alla Delta Informatica Trentino (A2).

Dopo tre campionati nella serie cadetta, nel 2020 il libero veneto conquista la promozione in A1 e la Coppa Italia di serie A2 guidando poi la seconda linea gialloblù per altre due stagioni nella massima serie nazionale (2020-2022). Nel corso della sua carriera vanta anche un collegiale con il Club Italia e, nelle finali nazionali under 16 del 2015 con Le Ali Padova conquista il secondo posto e il premio come miglior giocatrice della manifestazione.

Lo scorso mese di ottobre era stata a dir poco profetica nel parlare proprio di Nazionale: “È il mio sogno nel cassetto, compreso quello di puntare alle Olimpiadi. Sono consapevole di lavorare ancora tanto, ma in caso di chiamata sono pronta. Per ora penso a fare bene con la mia Pinerolo e continuare a dare soddisfazioni a tutti coloro che hanno investito su di me in Società”.