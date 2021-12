Serie B: Aduna Padova sconfitta al tie-break dopo una gara interminabile con Il Pozzo

Una vera e propria maratona che ha premiato chi ha avuto i nervi più saldi.ha terminato con una vittoria da due punti il suo 2021, battendo 3-2 l’e issandosi fino a un ottimo quinto posto nel girone D della B maschile di volley.

È successo davvero di tutto nella partita di ieri. I friulani hanno cominciato nel modo peggiore l’incontro, perdendo il primo set con un distacco evidente (25-17), ma non si sono demoralizzati e hanno pareggiato i conti in maniera immediata (25-19). Gli ospiti padovani sono tornati nuovamente in vantaggio nel terzo parziale che si è concluso con un’incertezza e un equilibrio che sono proseguiti fino alla fine (25-23). A quel punto Il Pozzo ha tirato fuori gli artigli per un 2-2 a dir poco rocambolesco.

Sono serviti nuovamente i vantaggi e un 29-27 non adatto ai cuori più deboli per portare il match al quinto set. Anche al tie-break è successo di tutto e l’Aduna Padova si è arresa per una questione di dettagli, un 16-14 che ha regalato un bel Natale ai padroni di casa e tanti rimpianti alla Ravagricola. Il tabellino del match:

CCR IL POZZO-RAVAGRICOLA ADUNA PADOVA 3-2 (17-25, 25-19, 23-25, 29-27, 16-14)