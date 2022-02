Serie B: l’Aduna Padova si aggiudica la sfida salvezza con Trieste, ma quanta fatica

Gran bella vittoria in chiave salvezza quella ottenuta ieri sera dall’Aduna Padova Ravagricola nel confronto delicato in casa contro il CUS Trieste. Il turno di recupero di Serie B maschile di volley ha proposto questa sfida a Casalserugo, con entrambe le formazioni affamate di punti. Quelli conquistati alla fine dai padovani sono 2, ma potevano essere di più se non ci fosse stato il tentativo di rimonta dei friulani. Un primo set molto combattuto, che si chiude sul 26-24 a favore dei padroni di casa apre il confronto: i veneti dimostrano un incredibile cinismo che permette loro di collezionare anche il secondo parziale, concluso sul 25-20.

Ciò nonostante, la reazione della squadra universitaria non si fa attendere: sul 2-0, il CUS si scatena e riesce a metter giù palloni importanti. Sembra un crescendo rossiniano, anche perché dopo aver vinto il terzo set, nella quarta frazione i triestini lasciano solo le briciole all’Aduna: i veneti calano nettamente e subiscono un perentorio 15-25 che pareggia il conto dei parziali aggiudicati.

Si va quindi al tie-break ed è proprio la squadra ospite che parte meglio: il team di Cuturic allunga sull’1-5, ma poi manca di quel cinismo necessario per portare a termine la missione. La “paura di vincere” ammorba le mani triestine e l’Aduna non si fa scrupoli nell’agganciare e poi superare il Cus: il sorpasso dei locali si conclude con un 15-13 che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi triestini. Padova sale in questo modo a quota 15 punti in classifica, a +5 dalla zona retrocessione. Il tabellino del match:

ADUNA PADOVA-CUS TRIESTE 3-2 (26-24; 25-20; 20-25; 15-25; 15-13)

ADUNA: Chinello, Pravato 12, Zanatta 4, Sorgato 13, Barison, Marcovecchio 11, Melilli 13, Sartorato 8, Convento 7, Vianello, Ribon, Sella (L1), Uliana (L2). All. Riato

TRIESTE: Allesch 17, D’Orlando 15, Gnani 6, Sartori 7, Vecellio 1, Vattovaz 18, Gambardella 12, Princi 4, Gerdol (L1), Dose (L2), Michelon ne. All. Cuturic