Serie B: l'Aduna Padova si arrende presto con Il Pozzo, sconfitta per 3-0

La sfida tra Aduna Padova Ravagricola e CCR Il Pozzo Pradamano era delicata fin dalla vigilia. Entrambe le squadre si sono presentate con un obiettivo ben preciso: i friulani avevano bisogno di punti preziosi per distanziare la zona “calda” del girone D della B maschile di volley, mentre i padovani dovevano uscire proprio dalle “sabbie mobili” di questi pericolanti ultimi tre posti. Tra l’altro, l’Aduna aveva la possibilità di portarsi a una sola lunghezza in classifica dagli udinesi.

Ne è venuto fuori un bel match, in cui Il Pozzo ha fatto valere il proprio piazzamento migliore, un 3-0 netto e in trasferta, un crescendo in stile quasi rossiniano. L’equilibrio ha regnato sovrano fin dal primo parziale che infatti si è concluso sul 25-22 per Pradamano. Le distanze ravvicinate fanno capire quanto l’allungo decisivo sia arrivato soltanto negli scambi conclusivi, galvanizzando gli ospiti che hanno capito di poter conquistare la posta piena.

L’Aduna ha tentato le reazione nel secondo set, anche se gli avversari si sono dimostrati nuovamente un osso più che duro. Il 25-20 ha premiato per la seconda volta Il Pozzo che, con il 2-0 in tasca, non ha avuto alcun problema nel chiudere i conti nella frazione di gioco successiva (25-19). La vittoria consente ai friulani di rimanere a 7 punti dal terzultimo posto, con la quarta posizione non impossibile da raggiungere.

L’Aduna Padova deve invece resettare presto questo ko: la classifica è traballante, i 18 punti che la squadra condivide con altre due squadre padovane come Silvolley e Valsugana obbliga i ragazzi di coach Riato a non commettere altri passi falsi. Tra una settimana i veneti potranno riscattarsi con un altro avversario in lotta per la salvezza, il CUS Trieste da affrontare in trasferta. Pradamano ospiterà invece la terza forza del campionato, la Pallavolo Massanzago. Il tabellino del match:

ADUNA PADOVA RAVAGRICOLA-CCR IL POZZO PRADAMANO 0-3 (22-25, 20-25, 19-25)

PADOVA: Pravato, Zanatta, Michieli, Sorgato, Costa, Marcovecchio, Melilli, Sartorato, Convento, Vianello, Ribon, Sella (L), Bastianello (L), Pozza. All: Riato

PRADAMANO: Bensa, Forgione, Msafti, Feri, Ceccutti, Vidotto, Dapit (L), Ferrara, Beltramin, Fregolet, Carpanese, Zanuttigh, Aita, Gottardo. All: Marchesini