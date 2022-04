Serie B: l’Aduna Padova vince il derby col Valsugana in rimonta e si assicura la salvezza

Il Valsugana si presenta senza diversi tasselli (situazione ormai cronica) mettendo comunque in campo il sestetto base delle ultime apparizioni: Italiano al palleggio, Schiro opposto, Rossignoli e Maniero in banda, Martinello e Salmaso centrali, Rizzi libero. L'Aduna si schiera diversamente rispetto alla gara di andata, inzialmente con Zanatta in regia, Marcovecchio opposto, Pravato e Sorgato schiacciatori, Sartorato e Convento centri, libero Andriano. Le due squadre giocano a viso aperto fin da subito, senza braccino (73% vs 62%), sbagliando pochissimo (errori 2 vs 4) e con la giusta tensione agonistica.

Fino a metà set le difese possono poco e le contendenti viaggiano a braccetto con azioni per lo più brevi (12-12). Il Valsugana inserisce il turbo nella fase centrale, crescendo dai nove metri ed in seconda linea, sfoggiando un contrattacco laterale dirompente (17-13). L'ace di Italiano aumenta il distacco (20-15). Il finale di set è tecnicamente poco sciolto. Scossone Aduna con Crozzoletti al servizio difficile da tenere: procura ace o freeball che avvicinano sensibilmente il Ravagricola (23-21). Risolvono un mani-out di Schiro ed il muro di Martinello (25-21). Crozzoletti, entrato a set in corso, viene confermato.

Cambia completamente lo spartito nel secondo parziale, sempre saldamente nelle mani dell'Aduna che con grande costanza accresce il proprio vantaggio (12-20). Il Venpa Cib Unigas paga parecchio il crollo di efficacia in attacco (28% vs 43%, media locale 30% negli ultimi tre set), pungendo poco anche al servizio. L'Aduna viceversa macina gioco senza calare ritmo (17-25). Nel terzo set i rossoblù locali ingranano di nuovo e giocano più pulito, allo stesso tempo cercando nuove soluzioni d'attacco. L'Aduna non si siede e così si assiste ad un lungo ed emozionante testa a testa per gran parte del parziale (15-16).

Il Valsugana spreca le proprie opportunità al servizio (4 errori vs 1 in questo set), dando comodi cambi-palla all'Aduna che ha anche il miglior primo attacco su ricezione negativa (35% vs 49% media partita). Gli ospiti restano quindi aggrappati ai rossoblù locali anche nel momento di maggiore difficoltà, per poi essere cinici ad approfittare del vento favorevole. Un prolungatissimo scambio vinto dal Ravagricola dà il via a un importante e decisivo break, probabilmente anche nella testa delle due avversarie, sicuramente per serenità e stati d'animo contrapposti. L'Aduna non forza ed è paziente, il Valsugana fa il contrario e si innervosisce parecchio (15-21).

Gli ospiti non si lasciano scappare l'occasione, contenendo i ragazzi Valsugana (20-25). Le emozioni non mancano anche nel quarto set, in cui torna titolare Marcovecchio nel Ravagricola. Un paio di mini-break per parte contraddistinguono il parziale, in cui prima avanzano i locali e ricuce l'Aduna, poi quest'ultima mette la freccia ed impatta il Valsugana (17-17). Sparigliano definitivamente la situazione due ace di Pravato e due muri di Convento e Sorgato (18-22). L'Aduna culla il sogno dei tre punti e lo difende con una prova corale, in cui nel finale spicca soprattutto il muro, a fronte di un Valsugana che fatica a trovare alternative, ma è tenace a reagire in modo veemente (22-23). Il freno a mano è un errore al servizio, infine è ancora un muro a stoppare definitivamente il tentativo di rimonta locale: esulta il Ravagricola (22-25). Il tabellino del match:

VENPA VALSUGANA-ADUNA RAVAGRICOLA PADOVA 1-3 (25-21 17-25 20-25 22-25)

Valsugana: Fagiuoli 0, Favaron ne, Italiano 3, Mangiarotti (L), Maniero 6, Martinello 10, Perazzolo 0, Perodi 1, Rizzi (L), Rossignoli 24, Salmaso 4, Sardena ne, Schiro 10, Zanini ne; allenatore Scaggiante, vice Parpaiola.

Aduna: Andriano ne, Barison ne, Convento 7, Crozzoletti 4, Marcovecchio 10, Michieli 0, Pravato 20, Ribon 1, Sartorato 9, Sella 0, Sorgato 18, Uliana (L) Vianello ne, Zanatta 0; allenatore Riato, vice Stocco.