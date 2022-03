Serie B: altro tie-break vincente per Massanzago che continua a sognare i play-off

Al PalaLovisa, la Pallavolo Massanzago riesce a spuntarla sui padroni di casa del Portogruaro al tie-break: si tratta di due punti preziosi per la formazione padovana che continua ad avere nel mirino il secondo posto occupato attualmente dall’Olimpia Zanè. Massanzago ha 2 punti in meno rispetto ai vicentini, ma anche un match da recuperare, dunque sperare nel sorpasso e soprattutto nei play-off non è azzardato.

Le cose si sono messe subito bene ieri per i gialloneri. Il 25-21 con cui hanno conquistato il primo set ha dimostrato quanto questa formazione sia in salute: Portogruaro, però, è l’autentica mina vagante del finale di stagione per quel che riguarda il girone D della Serie B maschile di volley, come ben dimostrato nel secondo parziale. I padroni di casa se lo sono aggiudicato ai vantaggi (28-26), al termine di un estenuante ma appassionante botta e risposta.

La Portomotori si è anche portata in vantaggio nel conto set, vincendo il terzo con un perentorio 25-21. A quel punto Massanzago ha reagito da grande squadra e ha prolungato il match fino al tie-break: la quarta frazione di gioco è stata letteralmente dominata dagli ospiti (25-18), come anche il set finale, in cui le distanze sono diventate sempre più ampie, fino al 15-8 definitivo. Il tabellino del match:

PORTOMOTORI PORTOGRUARO-PALLAVOLO MASSANZAGO 2-3 (21-25, 28-26, 25-21, 18-25, 8-15)

PORTOGRUARO: Calderan, Vinante, Bomben, Grazzi, Bottosso, Trevisiol, Paludet (L), Milan, Pilot, Busatto, Gabbana, Bolzan, Bertacche, Lorenzon. All: Renosto

MASSANZAGO: Ballan, Barutta, Bosetti, Casarin, Libralesso, Monari, Minetti, Nodari (L), Pettenuzzo, Porporati, Scattolin A. (L), Scattolin D., Todaro. All. Falcini